<p>Geride bıraktığımız sezonu Lille'in arkasında tamamlayan Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemi adına çalışmalarına devam ediyor.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Geride bıraktığımız sezonu Lille'in arkasında tamamlayan Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemi adına çalışmalarına devam ediyor.

<p>Le Parisien'in haberine göre Georginio Wijnaldum, başkent ekibi için sağlık kontrolünden geçti.<br></p>
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Le Parisien'in haberine göre Georginio Wijnaldum, başkent ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

<p>Haberde, tarafların imzaya çok yakın oldukları detayı verildi</p>
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Haberde, tarafların imzaya çok yakın oldukları detayı verildi

<p>İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Wijnaldum'un, Haziran 2024'e kadar Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayacağını ve 9,5 milyon Avro kazanacağını belirtti.</p>
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Wijnaldum'un, Haziran 2024'e kadar Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayacağını ve 9,5 milyon Avro kazanacağını belirtti.

<p>Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Wijnaldum'un adı sık sık Barcelona ile de anılıyordu.<br></p>
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Liverpool ile olan kontratını uzatmayan Wijnaldum'un adı sık sık Barcelona ile de anılıyordu.

<p>2016'da Liverpool'a gelen Hollandalı oyuncu, Premier Lig ekibiyle 179 maçta forma giydi. Wijnaldum, bu süre içinde Liverpool ile 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.&nbsp;</p>
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2016'da Liverpool'a gelen Hollandalı oyuncu, Premier Lig ekibiyle 179 maçta forma giydi. Wijnaldum, bu süre içinde Liverpool ile 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. 

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