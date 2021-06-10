Galatasaray'dan yeni sezon açıklaması
Galatasaray, 2021-22 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran günü Selçuk İnan yönetiminde başlayacağını açıkladı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.
Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı’nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.
Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadistanbul’daki şubesinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinde, hastane önünde medya mensupları için özel bir yer ayrılacak.
Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.
Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) June 10, 2021
Detaylar için https://t.co/slffhAg5lU pic.twitter.com/QbzwhFOrYt
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