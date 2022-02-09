Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

Horner, Formula 1 araçlarındaki değişimin ardından geçen yıla göre her parçanın değiştiğini ve yenilendiğini söyledi.

Horner ayrıca, "Tüm takımlar için beyaz bir sayfa açıldı. Yapmak istediğimiz değişiklikleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Max'in şampiyonluğunu yeni sezonda korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

