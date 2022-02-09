Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 22:10
Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

Formula 1'de geçen sezonu markalar şampiyonasında ikinci sırada tamamlayan, Max Verstappen ile ise pilotlar şampiyonluğu yaşayan Red Bull Racing, düzenlediği lansmanda 2022 yılında kullanacağı araç olan RB 18'in tanıtımını yaptı.


Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

Tanıtıma, takım patronu Christian Horner ile birlikte sürücüler Max Verstappen ve Sergio Perez de katıldı.

Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

Horner, Formula 1 araçlarındaki değişimin ardından geçen yıla göre her parçanın değiştiğini ve yenilendiğini söyledi. 

Horner ayrıca, "Tüm takımlar için beyaz bir sayfa açıldı. Yapmak istediğimiz değişiklikleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Max'in şampiyonluğunu yeni sezonda korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı

Formula 1'de 2022 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. 20 Kasım'da düzenlenecek Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek sezon, 23 yarıştan oluşacak.

23-25 Şubat'ta Barcelona'da, 11-13 Mart'ta ise Bahreyn'de takımlar yeni araçların testlerini gerçekleştirecek.


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