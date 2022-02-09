Red Bull Racing 2022 yılında kullanacağı RB 18'i tanıttı
Horner, Formula 1 araçlarındaki değişimin ardından geçen yıla göre her parçanın değiştiğini ve yenilendiğini söyledi.
Horner ayrıca, "Tüm takımlar için beyaz bir
sayfa açıldı. Yapmak istediğimiz değişiklikleri çok hızlı bir şekilde
gerçekleştirdik. Max'in şampiyonluğunu yeni sezonda korumak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Formula 1, 2022 sezonunda aşı zorunluluğu getirecek
- 'Mercedes pilotu Lewis Hamilton Formula 1'i bırakıyor' iddiası
- Formula 1 pilotu Leclerc, Covid-19'a yakalandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına bir eleştiri de MÜSİAD'dan!
- Assos'ta Felsefe sempozyumu 25-26 Şubatta!
- Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili yeni gelişme
- Saat vermişti: Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı
- Red Bull Racing yeni aracını tanıttı
- Karadeniz ekibi çeyrek finalde
- 90 dakikalık egzersizin aşı sonrası etkisi
- FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu
- Alevi yurttaşlara küfür ve hakaret eden şahıs tutuklandı
- Sığır taşıyan TIR kaza yaptı, hayvanlar yola dağıldı