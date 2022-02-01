Formula 1, 2022 sezonunda aşı zorunluluğu getirecek
Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Covid-19 aşı zorunluluğu getiriyor. Organizasyon, en az 2 doz aşı olmayan görevlilerin artık padoka girmesini engelleyecek.
Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Covid-19 aşı zorunluluğu getiriyor. Böylece en az 2 doz aşı olmayan görevliler, takımların faaliyet gösterdiği padokta çalışamayacak.
TÜM PERSONEL İÇİN GEÇERLİ OLACAK
BBC'nin haberine göre, alınan karar, sürücüler, takımlar, medya, ağırlama çalışanları ve yarışlara katılan konuklar dahil olmak üzere F1'de çalışan tüm personel için geçerli olacak. Yeni sezonla birlikte aşı zorunluluğunun getirileceğini doğrulayan Formula 1 sözcüsü, “F1, tüm seyahat eden personelin tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak ve muafiyet kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.
Yönetimin yarışların düzenlendiği her ülkenin Covid-19 kurallarını da takip edeceği ve bunlara tamamen uyacağı da aktarıldı.
TEK AŞI KARŞITI HAREKET
Formula 1’de bugüne kadar görülen tek aşı karşıtı hareket, tıbbi yardım aracının sürücüsü Alan van der Merwe tarafından yapılmıştı. Merwe, aşı olmayı reddettiği için geçtiğimiz sezon bazı yarışlara katılamamıştı. Öte yandan takımlar, ülkelere girişlerde kurallara göre personelinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdi. Yeni aşı zorunluluğu kuralının ardından F1 dünyasından aşı karşıtı bir açıklama yapan ismin çıkıp çıkmayacağınıysa zaman gösterecek.
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