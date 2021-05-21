2

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten konu ile ilgili bilgi talep etti.

Bugün, Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."



WhatsApp yetkilileri bu açıklamaya bir yanıt verdi.