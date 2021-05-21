Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, kullanıcılar tarafından tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs’ta sona erdi.
WhatsApp, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten konu ile ilgili bilgi talep etti.
Bugün, Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler
sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin,
onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı
açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."
WhatsApp yetkilileri bu açıklamaya bir yanıt verdi.
Habertürk'e konuşan WhatsApp yetkilileri, "Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz" açıklamasını yaptı.
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