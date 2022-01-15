Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:14
Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, gündemde bomba etkisi yaratan açıklamalar yaptı. 

Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı maçta Batshuayi’ye yapılan faulle ilgili konuşan Dilmen, TFF’ye çok ağır eleştirilerde bulundu. TRT Spor ekranlarında bir belge de yayınlayan Dilmen, “Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim” ifadelerini kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

“KOMİK VE DRAMATİK ŞEYLER OLUYOR”

“Penaltıyı görmedim ama Batshuayi’nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR’dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR’da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR’a? Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic’in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim”

Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

“HAKEMLERİ BU HALE TFF GETİRDİ”

“Türk futbolunda Emre Bey de (Asbaşkan Emre Kocadağ) dahil olmak üzere görmediği bir şey var. TFF’nin hoşuna gidiyor MHK’ye sallanması. Hakemleri bu hale getiren TFF’dir. Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş, konuyu sadece hakem olarak görmemek lazım.”

Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

“YALANCILAR SÖYLÜYOR İŞTE”

“Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF’den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş. Kim mi söylüyor bunları? Federasyonda üst düzey yöneticiler. Yalancılar söylüyor işte.”

Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

“BU BELGELER HAKEMLERE GİTTİ”

“Bu belgeyi servis ettiler. Bu bir operasyondur. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. Şerefim üzerine yemin ediyorum hiçbir hakemden falan almadım. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25-30 tane hakeme ulaşmış. Bir maçla ilgili istişare ediyorlar. Rize’nin evinde Beşiktaş’a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta.”


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