Rıdvan Dilmen belge yayınladı: ‘Böyle rezalet görmedim’

“KOMİK VE DRAMATİK ŞEYLER OLUYOR”

“Penaltıyı görmedim ama Batshuayi’nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR’dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR’da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR’a? Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic’in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim”