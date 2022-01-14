Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: VAR'ın es geçtiği ciddi kararlar var
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, 'Beşiktaş, bu sene itibariyle VAR'dan dolayı en fazla mağdur edilen takım oldu. Ofsayttan iptal edilen golümüze kadar VAR'ın varlığını göremedik' dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;
"VAR TARAFINDAN ES GEÇİLEN ÇOK CİDDİ KARARLAR VAR"
Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük. Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi. 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var.
"BEŞİKTAŞ VAR'DAN DOLAYI EN FAZLA MAĞDUR EDİLEN TAKIM OLDU"
VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. Pozisyonları izleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıttır. Beşiktaş, bu sene itibariyle VAR'dan dolayı en fazla mağdur edilen takım oldu. Ofsayttan iptal edilen golümüze kadar VAR'ın varlığını göremedik. TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- MSB Anıtkabir Komutanı'nı görevden aldı
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında eleştiri vurgusu
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular