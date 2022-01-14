Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: VAR'ın es geçtiği ciddi kararlar var

14 Ocak 2022 Cuma, 22:40

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;

"VAR TARAFINDAN ES GEÇİLEN ÇOK CİDDİ KARARLAR VAR"

Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük. Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi. 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var.

"BEŞİKTAŞ VAR'DAN DOLAYI EN FAZLA MAĞDUR EDİLEN TAKIM OLDU"

VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. Pozisyonları izleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıttır. Beşiktaş, bu sene itibariyle VAR'dan dolayı en fazla mağdur edilen takım oldu. Ofsayttan iptal edilen golümüze kadar VAR'ın varlığını göremedik. TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım.