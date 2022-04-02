Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında lider Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu deplasman için kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ve Domagoj Vida kadroda yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Trabzonspor maçı kamp kadromuz. #TSvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/wpzJm1nkgr— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2022
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