Sergen hoca, takım ile devam kararı aldı ama bir kere oyuncuların buna inanması lazım. Burada kararlar çok önemli. Devam etme kararı gerçekse, Sergen Yalçın'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii Beşiktaş ile ilgili iyi şeyler söylemek istesem de, bu oyun ve sonuç benim için sürpriz olmadı.