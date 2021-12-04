Rıdvan Dilmen: "Sergen Yalçın Fenerbahçe maçını bekliyor"

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:45
<p>Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyon olma ihtimali yok. Bana göre zaten büyük takımlar maalesef bizi mahcup etmemek için her maç puan kayıplarına devam ediyorlar. Ama bazen kötü gidişatlarda iyiye yakın bir skor yakaladığınız zaman, o alışkanlığınızı terk edebilirsiniz.<br></p>

Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyon olma ihtimali yok. Bana göre zaten büyük takımlar maalesef bizi mahcup etmemek için her maç puan kayıplarına devam ediyorlar. Ama bazen kötü gidişatlarda iyiye yakın bir skor yakaladığınız zaman, o alışkanlığınızı terk edebilirsiniz.

<p>Teknik direktörün istifa niyeti, başkana 'Bir şey veremeyeceğimi anladım' demesidir. Neden? Çünkü hoca bu tabloyu görüyor, birlikte yaşıyor oyuncularla, 'Taktiği ve antrenman metodunu değiştirdim, hiçbir şey olmadı' diyor.<br></p>

Teknik direktörün istifa niyeti, başkana 'Bir şey veremeyeceğimi anladım' demesidir. Neden? Çünkü hoca bu tabloyu görüyor, birlikte yaşıyor oyuncularla, 'Taktiği ve antrenman metodunu değiştirdim, hiçbir şey olmadı' diyor.

<p>Beşiktaş savunma yapmasını bilmeyen bir takım, daha doğrusu öğrenmeyen bir takım, takım olarak savunma yapmadıkları için bu işi beceremezler. Sergen hoca ve oyuncular için kolay günler değil bunlar.<br></p>

Beşiktaş savunma yapmasını bilmeyen bir takım, daha doğrusu öğrenmeyen bir takım, takım olarak savunma yapmadıkları için bu işi beceremezler. Sergen hoca ve oyuncular için kolay günler değil bunlar.

<p>Sergen Yalçın'ın çok önemli bir lafı var; "Oyuncuların günü gününe parası ödeniyor" dedi. Türkiye'de nadir kulüplerdendir bu. Oyuncuların hoca ile arası iyi olmayabilir, sizin kapris yapacağınız yer burası değildir.<br></p>

Sergen Yalçın'ın çok önemli bir lafı var; "Oyuncuların günü gününe parası ödeniyor" dedi. Türkiye'de nadir kulüplerdendir bu. Oyuncuların hoca ile arası iyi olmayabilir, sizin kapris yapacağınız yer burası değildir.

<p>Sergen hoca, takım ile devam kararı aldı ama bir kere oyuncuların buna inanması lazım. Burada kararlar çok önemli. Devam etme kararı gerçekse, Sergen Yalçın'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii Beşiktaş ile ilgili iyi şeyler söylemek istesem de, bu oyun ve sonuç benim için sürpriz olmadı.</p>

Sergen hoca, takım ile devam kararı aldı ama bir kere oyuncuların buna inanması lazım. Burada kararlar çok önemli. Devam etme kararı gerçekse, Sergen Yalçın'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii Beşiktaş ile ilgili iyi şeyler söylemek istesem de, bu oyun ve sonuç benim için sürpriz olmadı.

<p>Oyuncu grubunu tek başına uyduramazsın kendine ama bireysel oyuncuları kendinize uydurursunuz. Beşiktaş'ın çoğu oyuncusu sezon başından beri sallantıda. Siz Beşiktaş'tan daha iyi bir kulüp mü bulacaksınız?</p>

Oyuncu grubunu tek başına uyduramazsın kendine ama bireysel oyuncuları kendinize uydurursunuz. Beşiktaş'ın çoğu oyuncusu sezon başından beri sallantıda. Siz Beşiktaş'tan daha iyi bir kulüp mü bulacaksınız?

<p>Herkesin kıskandığı geçen seneyi iki kupa ile kapatan Beşiktaş; nasıl oldu da bu duruma geldi merak ediyorum. Oyuncuların ve Sergen hocanın sezon başında konsantrasyonu hiç iyi değildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen sonuçlarında hem teknik direktör hem de oyuncuları sıkıntıya uğrattı.<br></p>

Herkesin kıskandığı geçen seneyi iki kupa ile kapatan Beşiktaş; nasıl oldu da bu duruma geldi merak ediyorum. Oyuncuların ve Sergen hocanın sezon başında konsantrasyonu hiç iyi değildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen sonuçlarında hem teknik direktör hem de oyuncuları sıkıntıya uğrattı.

<p>Başarıda maç bitince başkanı, yöneticisi bir şeyler yapar, prim verir veya motivasyon konuşması yapar ama kaybettikleri zaman kimseyi göremezsin. Şu an Sergen hoca yalnız kaldı.<br></p>

Başarıda maç bitince başkanı, yöneticisi bir şeyler yapar, prim verir veya motivasyon konuşması yapar ama kaybettikleri zaman kimseyi göremezsin. Şu an Sergen hoca yalnız kaldı.

<p>Sergen Yalçın, Beşiktaş olmasaydı şu an çoktan bırakmıştı. Fenerbahçe maçını bekleyeceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın çaresiz, oyuncular reaksiyonsuz ve duygusuz durumda.&nbsp;<br></p>

Sergen Yalçın, Beşiktaş olmasaydı şu an çoktan bırakmıştı. Fenerbahçe maçını bekleyeceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın çaresiz, oyuncular reaksiyonsuz ve duygusuz durumda. 

<p>Antrenör oyunucuyu, oyuncu antrenörü sevmek zorunda değildir ama büyük takımdaysan işini yapacaksın. Beşiktaş'ın oyuncu grubunun son 15 yılda bu kadar isteksiz olduğunu görmedim.<br></p>

Antrenör oyunucuyu, oyuncu antrenörü sevmek zorunda değildir ama büyük takımdaysan işini yapacaksın. Beşiktaş'ın oyuncu grubunun son 15 yılda bu kadar isteksiz olduğunu görmedim.

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