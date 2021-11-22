Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası şampiyonluk açıklaması

Öte yandan Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu" sözlerine yer verdi.