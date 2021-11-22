Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası şampiyonluk açıklaması

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:42
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadyumu’nda oynana karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadyumu’nda oynana karşılaşmadan Fenerbahçe, 2-1 galip ayrıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">TRT Spor’da %100 Futbol programında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk açıklamasında bulundu.</p>

TRT Spor’da %100 Futbol programında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk açıklamasında bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından "Derbiden beraberlik çıksaydı, ' Trabzonspor %95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanınca %70'e indirdim." dedi.</p>

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından "Derbiden beraberlik çıksaydı, ' Trabzonspor %95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanınca %70'e indirdim." dedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Geri kalan %30 da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasından birinin olacağını belirten Dilmen, "Özetle Trabzonspor %70 şampiyon olur" dedi.</p>

Geri kalan %30 da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasından birinin olacağını belirten Dilmen, "Özetle Trabzonspor %70 şampiyon olur" dedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Öte yandan Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu" sözlerine yer verdi.</p>

Öte yandan Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu" sözlerine yer verdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler