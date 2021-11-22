Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası şampiyonluk açıklaması
Öte yandan Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu" sözlerine yer verdi.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı