Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira açıklaması
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
''Fenerbahçe kazansa bile aynı şeyleri söyleyeceğim. Pereira'nın maçtan önceki söylemleri tuhaf. Herkes konuşuyordu sistemi. Biz de değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik dedi. Sağ ol. Fenerbahçe evinde Kayseri ile 3 stoperle oynamaz! Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı."
"Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla. Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin. Barcelona daha 10. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham da değiştirdi olmayınca. Çin'de ve zaten 3 kulübün oynadığı Portekiz'de şampiyon olmuş biriyle olmaz. CV zayıf... CV'yi de geçtim, otorite zayıf. Ya Ali Bey, neden bu kadar kötülük yapıyorsun kendine? Bindir uçağa gitsin. İbre sana doğru dönüyor. Gönder! Bak 2-1 kazansa Fenerbahçe belki de göndermeyecek. Bazen kazanırken kaybediyorsunuzdur anlayamazsınız."
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