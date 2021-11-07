Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira açıklaması

"Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla. Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin. Barcelona daha 10. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham da değiştirdi olmayınca. Çin'de ve zaten 3 kulübün oynadığı Portekiz'de şampiyon olmuş biriyle olmaz. CV zayıf... CV'yi de geçtim, otorite zayıf. Ya Ali Bey, neden bu kadar kötülük yapıyorsun kendine? Bindir uçağa gitsin. İbre sana doğru dönüyor. Gönder! Bak 2-1 kazansa Fenerbahçe belki de göndermeyecek. Bazen kazanırken kaybediyorsunuzdur anlayamazsınız."