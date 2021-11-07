Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira açıklaması

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 20:09
<p>Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.</p>

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

<p>TRT Spor'da 'Yüzde Yüz Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hakkında flaş bir söylemde bulundu.</p>

TRT Spor'da 'Yüzde Yüz Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hakkında flaş bir söylemde bulundu.

<p>Dilmen, "Fenerbahçe hiç uzatmadan,&nbsp; milli arada kararlar almalı. Teknik direktör kararını..." dedi.</p>

Dilmen, "Fenerbahçe hiç uzatmadan,  milli arada kararlar almalı. Teknik direktör kararını..." dedi.

<p>Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yediği gol için, "Net kaleci hatası.&nbsp; Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yediği gol için, "Net kaleci hatası.  Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok." ifadelerini kullandı. 

<p>Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:</p><p>''Fenerbahçe kazansa bile aynı şeyleri söyleyeceğim. Pereira'nın maçtan önceki söylemleri tuhaf. Herkes konuşuyordu sistemi. Biz de değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik dedi. Sağ ol. Fenerbahçe evinde Kayseri ile 3 stoperle oynamaz! Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı."</p>

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Fenerbahçe kazansa bile aynı şeyleri söyleyeceğim. Pereira'nın maçtan önceki söylemleri tuhaf. Herkes konuşuyordu sistemi. Biz de değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik dedi. Sağ ol. Fenerbahçe evinde Kayseri ile 3 stoperle oynamaz! Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı."

<p>"Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla. Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin. Barcelona daha 10. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham da değiştirdi olmayınca. Çin'de ve zaten 3 kulübün oynadığı Portekiz'de şampiyon olmuş biriyle olmaz. CV zayıf... CV'yi de geçtim, otorite zayıf. Ya Ali Bey, neden bu kadar kötülük yapıyorsun kendine? Bindir uçağa gitsin. İbre sana doğru dönüyor. Gönder! Bak 2-1 kazansa Fenerbahçe belki de göndermeyecek. Bazen kazanırken kaybediyorsunuzdur anlayamazsınız."</p>

"Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla. Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin. Barcelona daha 10. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham da değiştirdi olmayınca. Çin'de ve zaten 3 kulübün oynadığı Portekiz'de şampiyon olmuş biriyle olmaz. CV zayıf... CV'yi de geçtim, otorite zayıf. Ya Ali Bey, neden bu kadar kötülük yapıyorsun kendine? Bindir uçağa gitsin. İbre sana doğru dönüyor. Gönder! Bak 2-1 kazansa Fenerbahçe belki de göndermeyecek. Bazen kazanırken kaybediyorsunuzdur anlayamazsınız."


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