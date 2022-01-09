Rizespor ile Beşiktaş yenişemedi! Çaykur Rizespor 2-2 Beşiktaş

Katar'da yapılan Turkcell Süper Kupa'da penaltılarda Fraport TAV Antalyaspor'u 5-3 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Ligde düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ise 1 puanla yetindi.