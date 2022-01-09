Rizespor ile Beşiktaş yenişemedi! Çaykur Rizespor 2-2 Beşiktaş
Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 56.dakikada Pohjanpalo'nun golü ile beraberliği yakaladı. 4 dakika sonra 60. dakikada Beşiktaş, genç Emirhan İlkhan ile yeniden öne geçerken, Rizespor'da Pohjanpalo 68. dakikada takımına yeniden beraberliği getiren golü attı.
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