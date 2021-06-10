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İtalyan basınının haberine göre, Arsenal'in 25 milyon Avro'luk bonservis bedeli talebinin 14 milyon Avro artı bonuslar ile çözüme kavuşturulması beklenirken, Roma'nın Paris Saint-Germain'de kiralık forma giyen Alessandro Florenzi ve geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in satışından 30 milyon Avro kazanç hedeflediği de öğrenildi

