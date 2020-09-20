5

Mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu duvarların yeniden görsel olarak hoş bir görüntü vermesi onları çok mutlu etti. Onlara yeni bir dünya göstermek hedefiyle başladık. Çalışma tüm sokakları kapsayacak. Biz böyle her hafta sonu çalışmalarımızla diğer sokaklara da yayılacağız. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız. Bize katkı sağlamaya, yardım etmeye çalışıyorlar. Bu seferberlik de beni çok mutlu ediyor" dedi.

