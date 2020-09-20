'MAHALLEYİ AÇIK HAVA MÜZESİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'
Nurseren Tor, Romanların renkli dünyalarını duvarlara yansıtmak istediklerini belirterek, "Burada, Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini bu resimlerde vermeye çalışıyoruz. Eğlenceye yönelik resimleri duvarlara yansıtmaya çalışıyoruz. Romanların içgüdüsel olarak sanata yatkınlıkları var. Biz çalışmaya başladıktan sonra insanlar çok ilgi gösterdi.
Mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu duvarların yeniden görsel olarak hoş bir görüntü vermesi onları çok mutlu etti. Onlara yeni bir dünya göstermek hedefiyle başladık. Çalışma tüm sokakları kapsayacak. Biz böyle her hafta sonu çalışmalarımızla diğer sokaklara da yayılacağız. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız. Bize katkı sağlamaya, yardım etmeye çalışıyorlar. Bu seferberlik de beni çok mutlu ediyor" dedi.
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