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Geçen aylarda Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin ardından Rusya Baltık ve Kuzey filosuna ait 4 gemiyi Karadeniz'e göndermişti.

Rus Donanması'nın 031 Borda numaralı Kuzey Filosuna ait 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemisi saat 14.00 sıralarında Karadeniz'den ayrılarak İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.