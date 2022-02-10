Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

İKİ ÜLKE ARASINDA ‘BİRLİK DEVLETİ’ ANLAŞMASI

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.