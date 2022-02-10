Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 12:33
Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

Rusya Federasyonu, Belarus’ta 10-20 Şubat arasında devam etmesi beklenen Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ikinci etabına başladı.

Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

Rusya Federasyonu, Belarus’ta 10-20 Şubat arasında devam etmesi beklenen Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ikinci etabına başladı.

Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

Rusya Federasyonu, Belarus’ta 10-20 Şubat arasında devam etmesi beklenen Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ikinci etabına başladı.

Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

İKİ ÜLKE ARASINDA ‘BİRLİK DEVLETİ’ ANLAŞMASI

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubat’ta sona erecek.

Rusya, ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatının ikinci etabına başladı

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