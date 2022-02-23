Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, dün havayolu ile Dubai'den İstanbul'a gelen İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, polis ekipleri tarafından takibe alındı.