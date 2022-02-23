Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, dün havayolu ile Dubai'den İstanbul'a gelen İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, polis ekipleri tarafından takibe alındı.
ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar geliş peronunda durdurulan İranlı yolcunun bagajı x-ray cihazından geçirildi. Yapılan incelemede, valizdeki şampuan kutusunun olması gerekenden daha yoğun olduğu anlaşıldı. Açılan şampuan kutusunun içerisinde, 19 kilitli poşete yerleştirilmiş toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan pırlanta taşları ele geçirildi.
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