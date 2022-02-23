Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

ANKA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:48
Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, şampuan kutusu içerisinde Türkiye'ye sokulmak istenen 10 milyon lira değerinde kaçak pırlanta ele geçirildi. Pırlantaları kaçak olarak yurda sokmaya çalışan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen İranlı yolcu gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, dün havayolu ile Dubai'den İstanbul'a gelen İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar geliş peronunda durdurulan İranlı yolcunun bagajı x-ray cihazından geçirildi. Yapılan incelemede, valizdeki şampuan kutusunun olması gerekenden daha yoğun olduğu anlaşıldı. Açılan şampuan kutusunun içerisinde, 19 kilitli poşete yerleştirilmiş toplam ağırlığı 365,80 gram gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan pırlanta taşları ele geçirildi.

Sabiha Gökçen'de 10 milyon liralık kaçak pırlanta

İran uyruklu S.M.A. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

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