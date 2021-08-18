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2012'de Brezilyalı Melo ile takım arkadaşı Riera arasında oldukça büyük bir kavga yaşandı. Galatasaray antrenmanında tartışan ikili, teknik direktör Fatih Terim tarafından soyunma odasına gönderildi. İki futbolcuya para ve kadro dışı kalma cezası verilirken, ardından kadro dışı cezaları kaldırılmıştı.