<p>Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasında istenmeyen görüntüler damga vurdu</p>
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasında istenmeyen görüntüler damga vurdu

<p>Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyüp saldırması gündem oldu.</p>
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Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüyüp saldırması gündem oldu.

<p>Yaklaşık 30 metre uzaktan koşarak Aktürkoğlu'nun yanına gelen Marcao, takım arkadaşına önce kafa, ardından yumruk attı. Bu olay, spor dünyasında daha önce yaşanan kavgaları akıllara getirdi.</p>
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Yaklaşık 30 metre uzaktan koşarak Aktürkoğlu'nun yanına gelen Marcao, takım arkadaşına önce kafa, ardından yumruk attı. Bu olay, spor dünyasında daha önce yaşanan kavgaları akıllara getirdi.

<p>Aynı takımdan iki oyuncunun kavgası denince ilk akla gelen Galatasaraylı Melo ile Riera olmuştu.</p>
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Aynı takımdan iki oyuncunun kavgası denince ilk akla gelen Galatasaraylı Melo ile Riera olmuştu.

<p>2012'de Brezilyalı Melo ile takım arkadaşı Riera arasında oldukça büyük bir kavga yaşandı. Galatasaray antrenmanında tartışan ikili, teknik direktör Fatih Terim tarafından soyunma odasına gönderildi. İki futbolcuya para ve kadro dışı kalma cezası verilirken, ardından kadro dışı cezaları kaldırılmıştı.</p>
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2012'de Brezilyalı Melo ile takım arkadaşı Riera arasında oldukça büyük bir kavga yaşandı. Galatasaray antrenmanında tartışan ikili, teknik direktör Fatih Terim tarafından soyunma odasına gönderildi. İki futbolcuya para ve kadro dışı kalma cezası verilirken, ardından kadro dışı cezaları kaldırılmıştı.

<p>Galatasaray antrenmanında benzer bir kavga, Cem Sultan ile Servet Çetin arasında yaşanmış ve iki oyuncu birbirine sert müdahalelerde bulunmuştu.&nbsp;</p>
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Galatasaray antrenmanında benzer bir kavga, Cem Sultan ile Servet Çetin arasında yaşanmış ve iki oyuncu birbirine sert müdahalelerde bulunmuştu. 

<p>Yaşanan olayda Servet Çetin'in Cem Sultan'a yumruk attığı belirtilmişti.</p>
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Yaşanan olayda Servet Çetin'in Cem Sultan'a yumruk attığı belirtilmişti.

<p>Takım arkadaşlarıyla kavga eden oyuncular kervanına Caner Erkin de katılmıştı.</p>
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Takım arkadaşlarıyla kavga eden oyuncular kervanına Caner Erkin de katılmıştı.

<p>Milli futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemde Arda Turan, Fenerbahçe'de ise Bilica ile ettiği kavga ile hatırlanıyor.</p>
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Milli futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemde Arda Turan, Fenerbahçe'de ise Bilica ile ettiği kavga ile hatırlanıyor.

<p>2008-09 sezonunda Fenerbahçe forması giyen oyunculardan Emre Belözoğlu ile Deivid de kavga eden takım arkadaşları arasında yer aldı.&nbsp;</p>
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2008-09 sezonunda Fenerbahçe forması giyen oyunculardan Emre Belözoğlu ile Deivid de kavga eden takım arkadaşları arasında yer aldı. 

<p>Olay büyümeden araya giren oyuncular ikiliyi ayırırken, dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, tartışma sonrası Belözoğlu'nu oyundan çıkardı.</p>
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Olay büyümeden araya giren oyuncular ikiliyi ayırırken, dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, tartışma sonrası Belözoğlu'nu oyundan çıkardı.

<p>Beşiktaş'ın iki kaptanı İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman'ın tartışması da, yeşil sahalarda yaşanan gerginlikler arasında yerini alıyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın iki kaptanı İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman'ın tartışması da, yeşil sahalarda yaşanan gerginlikler arasında yerini alıyor. 

<p>2008'de hazırlık kampında yaşanan tartışma, bu ikiliyi karşı karşıya getirmiş, taraflar sakinleşse bile lig maçında soyunma odasına giderken birbirlerine girmesi olayı daha da büyütmüştü.&nbsp;</p>
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2008'de hazırlık kampında yaşanan tartışma, bu ikiliyi karşı karşıya getirmiş, taraflar sakinleşse bile lig maçında soyunma odasına giderken birbirlerine girmesi olayı daha da büyütmüştü. 

<p>Yeşil sahalarda mücadele eden takım arkadaşlarının kavgası bu kez Trabzonspor'da görüldü.</p><p>2012-13 Bursaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Colman'ın takım arkadaşı Mustafa Yumlu'ya tokat atması gündemde yer almıştı.</p>
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Yeşil sahalarda mücadele eden takım arkadaşlarının kavgası bu kez Trabzonspor'da görüldü.

2012-13 Bursaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Colman'ın takım arkadaşı Mustafa Yumlu'ya tokat atması gündemde yer almıştı.

<p>Yeşil sahalardaki kavgalara sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da şahit olundu. Newcastle United'ta Lee Bowyer'ın, 2005'te Kieron Dyer'a pas vermeme gerekçesiyle yaptığı saldırı hala akıllarda.</p>
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Yeşil sahalardaki kavgalara sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da şahit olundu. Newcastle United'ta Lee Bowyer'ın, 2005'te Kieron Dyer'a pas vermeme gerekçesiyle yaptığı saldırı hala akıllarda.

<p>Premier Lig ekiplerinden Tottenham da takım arkadaşların kavgasına sahne oldu. Everton deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgide Tottenham Hotspur'un iki süper yıldızı birbirine girmişti.&nbsp;</p>
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Premier Lig ekiplerinden Tottenham da takım arkadaşların kavgasına sahne oldu. Everton deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgide Tottenham Hotspur'un iki süper yıldızı birbirine girmişti. 

<p>Heung Min Son ile Hugo Lloris arasında sahada başlayan kavga, soyunma odasında devam etmişti.&nbsp;</p>
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Heung Min Son ile Hugo Lloris arasında sahada başlayan kavga, soyunma odasında devam etmişti. 

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