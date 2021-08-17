Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası açıklama yaptı

17 Ağustos 2021 Salı, 19:14

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında oynanan GZT Giresunspor'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atması sonucu kırmızı kart gören ve oyundan atılan Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olaydan dolayı özür diledi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Dün akşam maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı, belki de bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum, çünkü Galatasaray'ı ve bu kulübün taraftarını çok iyi tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim şey kırmızı kart, maç oynamama veya idari ve mali cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşatmak ve yaşatmak.

Bu, çok ağırıma gidiyor. Ben Galatasaray'a gelene dek tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak, canımı acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İyi bir örnek oluşturamadım."

"BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM"

25 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle ailesi için bir yaşayan evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerini öperek af dilerim. Ondan sonra kardeşim Kerem'den, dünkü davranışımdan dolayı çok çok özür dilerim. Bana güvenen, yatırım yapan, geliştiren ve destekleyen başta Fatih Terim olmak üzere, bütün hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var: Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın, onlar da bunu hak etmiyor. Tekrardan hepinizden özür dilerim."

Marcao'nun paylaşımı şu şekilde: