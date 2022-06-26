Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim?
2020 yapımı komedi filmi olarak vizyona giren Şahane Hayaller filminin yönetmenlik koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Senaryosunu Ömer Boşdoğan ve Faruk Başdoğan'ın birlikte kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin yapımcılığını Eren Medya üstlendi. Çekimleri Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşti.
İşte Şahane Hayaller filmi ile ilgili ayrıntılar...
ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır.
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