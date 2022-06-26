Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 14:22
<p>2020 yapımı komedi filmi olarak vizyona giren Şahane Hayaller filminin yönetmenlik koltuğunda  Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Senaryosunu Ömer Boşdoğan ve Faruk Başdoğan'ın birlikte kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin yapımcılığını Eren Medya üstlendi. Çekimleri Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşti.</p> <p>İşte Şahane Hayaller filmi ile ilgili ayrıntılar...</p>

2020 yapımı komedi filmi olarak vizyona giren Şahane Hayaller filminin yönetmenlik koltuğunda  Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. Senaryosunu Ömer Boşdoğan ve Faruk Başdoğan'ın birlikte kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin yapımcılığını Eren Medya üstlendi. Çekimleri Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşti.

İşte Şahane Hayaller filmi ile ilgili ayrıntılar...

<p><strong>ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. </p>

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. 

<p>Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. </p>

Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. 

<p>Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.</p>

Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Berrak Guvem</p> <p>* Nazlı Pınar Kaya</p> <p>* Suzan Aksoy</p>

OYUNCULAR

* Berrak Guvem

* Nazlı Pınar Kaya

* Suzan Aksoy

<p>* Cemil Şahin</p> <p>* Salih Kalyon</p> <p>* Ömer Basdogan</p> <p>* Erkan Can</p>

* Cemil Şahin

* Salih Kalyon

* Ömer Basdogan

* Erkan Can

Film Komedi Filmi Türk Komedi Filmi Vizyon filmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler