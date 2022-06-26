Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller filmi nerede çekildi? Şahane Hayaller filmi oyuncuları kim?

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır.