Fosforlu Cevriyem filmi konusu nedir? Fosforlu Cevriyem oyuncuları kimler?
Babasının ölümünden sorumlu olarak Perihan görülünce, Necla kardeşini içine düştüğü durumdan kurtarmak için suçu üstlenir. Polislerden kaçmaya başlayan Necla bu sırada Kitipiyoz Çetin adında biri ile tanışır. Necla ve Çetin, birlikte hareket ederek cinayete işleyenlerin kim olduğunu bulmaya çalışır.
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