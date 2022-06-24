Fosforlu Cevriyem filmi konusu nedir? Fosforlu Cevriyem oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 14:13
<p>Fosforlu Cevriyem yönetmeliğini Nejat Saydam'ın yaptığı 1969 yapımı sinema filmi. Türkan Şoray'ın başrolünü oynadığı film, çıkış yaptığı günden beri izleyicinin sevgisiyle karşılanıyor.</p> <p>İşte Fosforlu Cevriyem filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Fosforlu Cevriyem yönetmeliğini Nejat Saydam'ın yaptığı 1969 yapımı sinema filmi. Türkan Şoray'ın başrolünü oynadığı film, çıkış yaptığı günden beri izleyicinin sevgisiyle karşılanıyor.

İşte Fosforlu Cevriyem filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>FOSFORLU CEVRİYEM FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Fosforlu Cevriyem, işlemediği bir suç yüzünden aranan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Necla, üvey annesi, babası ve kardeşi Perihan ile birlikte yaşayan genç bir kadındır. Onun hayatı, babasının öldürülmesi ile alt üst olur.</p>

FOSFORLU CEVRİYEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fosforlu Cevriyem, işlemediği bir suç yüzünden aranan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Necla, üvey annesi, babası ve kardeşi Perihan ile birlikte yaşayan genç bir kadındır. Onun hayatı, babasının öldürülmesi ile alt üst olur.

<p>Babasının ölümünden sorumlu olarak Perihan görülünce, Necla kardeşini içine düştüğü durumdan kurtarmak için suçu üstlenir. Polislerden kaçmaya başlayan Necla bu sırada Kitipiyoz Çetin adında biri ile tanışır. Necla ve Çetin, birlikte hareket ederek cinayete işleyenlerin kim olduğunu bulmaya çalışır.</p>

Babasının ölümünden sorumlu olarak Perihan görülünce, Necla kardeşini içine düştüğü durumdan kurtarmak için suçu üstlenir. Polislerden kaçmaya başlayan Necla bu sırada Kitipiyoz Çetin adında biri ile tanışır. Necla ve Çetin, birlikte hareket ederek cinayete işleyenlerin kim olduğunu bulmaya çalışır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Türkan Şoray</p> <p>* Tanju Gürsu</p> <p>* Suzan Avcı</p> <p>* Önder Somer</p>

OYUNCULAR

* Türkan Şoray

* Tanju Gürsu

* Suzan Avcı

* Önder Somer

<p>* Fatma Karanfil</p> <p>* Altan Günbay</p> <p>* Danyal Topatan</p> <p>* Semih Sezerli</p>

* Fatma Karanfil

* Altan Günbay

* Danyal Topatan

* Semih Sezerli

<p>* Mümtaz Ener</p> <p>* Süheyl Eğriboz</p> <p>* Muammer Gözalan</p> <p>* Mümtaz Alpaslan</p>

* Mümtaz Ener

* Süheyl Eğriboz

* Muammer Gözalan

* Mümtaz Alpaslan

<p>* Nermin Özses</p> <p>* Mesure Eker</p> <p>* Aydın Tezel</p> <p>* Ahmet Karaca</p>

* Nermin Özses

* Mesure Eker

* Aydın Tezel

* Ahmet Karaca

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