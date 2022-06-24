Fosforlu Cevriyem filmi konusu nedir? Fosforlu Cevriyem oyuncuları kimler?

FOSFORLU CEVRİYEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fosforlu Cevriyem, işlemediği bir suç yüzünden aranan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Necla, üvey annesi, babası ve kardeşi Perihan ile birlikte yaşayan genç bir kadındır. Onun hayatı, babasının öldürülmesi ile alt üst olur.