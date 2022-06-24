Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 14:08
<p>Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır. </p> <p>İşte Hükümet Kadın 2 filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır. 

İşte Hükümet Kadın 2 filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. </p>

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. 

<p>Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.</p>

Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

<p>Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.</p>

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Demet Akbağ</p> <p>* Sermiyan Midyat</p> <p>* Gülhan Tekin</p> <p>* Ercan Kesal</p> <p>* Bülent Çolak</p>

OYUNCULAR

* Demet Akbağ

* Sermiyan Midyat

* Gülhan Tekin

* Ercan Kesal

* Bülent Çolak

<p>* Burcu Gönder</p> <p>* Haki Biçici</p> <p>* Olgun Toker</p> <p>* Bahadır Efe</p> <p>* Elif Erdoğan</p> <p>* Levent İdem</p>

* Burcu Gönder

* Haki Biçici

* Olgun Toker

* Bahadır Efe

* Elif Erdoğan

* Levent İdem

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