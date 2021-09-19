Salernita - Atalanta maçında milli futbolcu Merih Demiral, kanlar içinde kaldı

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 09:06
<p>Atalanta, Salernita'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 45'te milli futbolcumuz Merih Demiral, Milan Djuric ile mücadelesinde kanlar içinde kaldı. Maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, hakem Paolo Valeri'ye tepki gösterdi. İtalyan hakem, Merih Demiral'e sarı kart gösterdi.&nbsp;</p>

Atalanta, Salernita'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 45'te milli futbolcumuz Merih Demiral, Milan Djuric ile mücadelesinde kanlar içinde kaldı. Maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, hakem Paolo Valeri'ye tepki gösterdi. İtalyan hakem, Merih Demiral'e sarı kart gösterdi. 

<p>Milli futbolcu ikinci yarıda yerini Berat Djimsiti'ye bıraktı.</p>

Milli futbolcu ikinci yarıda yerini Berat Djimsiti'ye bıraktı.

<p>Atalanta, Duvan Zapata'nın 79. dakikadaki golüyle karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.</p>

Atalanta, Duvan Zapata'nın 79. dakikadaki golüyle karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

<p>Atalanta, bu galibiyetle 4. haftada puanını 7 yaptı. Lig sonuncusu Salernitana ise ligde puanla tanışamadı.</p>

Atalanta, bu galibiyetle 4. haftada puanını 7 yaptı. Lig sonuncusu Salernitana ise ligde puanla tanışamadı.

<p>Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.</p>

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

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