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Maçın 60. dakikasından itibaren tüm riskleri alan Manchester City'de Gabriel Jesus'un yanı sıra sezon sonunda takımdan ayrılacak Sergio Agüero'da dahil oldu. Arjantinli yıldız son kez forma giydiği maçta skorun değişmesine katkı sağlayamadı ve Chelsea tarihinde 2. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başardı.