'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde dijital materyaller ve mağdurların ifadesi doğrultusunda, Büyükçekmece’de örgüt üyesinin kaldığı villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi.