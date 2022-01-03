'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

DHA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:15
'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte ait olduğu belirtilen villaya baskın düzenlendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

"Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 24 Aralık Cuma günü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri olduğu belirtilen B.S, ile toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde dijital materyaller ve mağdurların ifadesi doğrultusunda, Büyükçekmece’de örgüt üyesinin kaldığı villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi.

'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

'Sarallar'a operasyon: Adliyeye sevk edildiler

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