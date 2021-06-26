Sarallar suç örgütü lideri İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi
İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütü lideri Zafer Saral, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'nda yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
CİHAN SARAL DA MAKEDONYA'DA YAKALANMIŞTI
Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a uyarı