Şebnem Ferah'ın doğum gününü tüm albümleriyle kutluyoruz!
Şebnem Ferah'ın ilk özgün stüdyo albümü Kadın, 15 Kasım 1996'da Raks Müzik tarafından yayınlandı. Albümde 10 şarkı bulunuyor, Türkiye'nin rock müziğe bakış açısında önemli gelişmeler sağlayan albümün yapımcılığını İskender Paydaş üstlendi. Albüm 500 bin civarı sattı. Hazırlığı iki yıl süren albümü Şebnem Ferah, anne ve babasına ithaf etti. "Deli Kızım Uyan" parçası çoğu kitlelere göre albümün duygu yoğunluğu en yüksek şarkısıydı. Şebnem Ferah, bu şarkıyı o sıralar ağır hasta olan ablası için yazdı.
Albümün ilk videosu "Vazgeçtim Dünyadan" adlı şarkıya çekildi ve şarkı listelerde uzunca bir süre bir numarada kaldı. Klip bazı kitleler tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca, albümde "Yağmurlar" şarkısının enstrümantal versiyonu da bulunuyor. 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.
Artık Kısa Cümleler Kuruyorum, rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah'ın ikinci özgün stüdyo albümü, 30 Haziran 1999'da Universal Music şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor. Albümdeki "Yorgun" parçası dışındaki bütün şarkılar Şebnem Ferah'a, "Yorgun" şarkısının söz ve müziği Kurban grubunun solisti Deniz Yılmaz'a ait. Ayrıca, yine Kurban grubunun bateristi Burak Gürpınar da bu albümde çaldı.
Şebnem Ferah "Bugün" şarkısını tıpkı Kadın albümündeki "Deli Kızım Uyan" parçası gibi ablası için yazdığını belirterek albümü ablası Aycan Ferah'a ithaf etti. Albümde ölüm teması dikkat çekti.
Albüm, 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.
10 Mart 2007 İstanbul Konseri, Şebnem Ferah'ın 2007'de Pasaj Müzik'ten çıkan ilk konser ve DVD albümü, Sanatçı önceki 5 stüdyo albümündeki şarkıları kendi grubu ve İstanbul Symphonic Project ile ortaklaşa söyleyerek 10 Mart 2007'de yapılan konserin kaydını hem CD hem de DVD olarak satışa sundu. Albümün müzik kanallarında dönen ilk single'ı Çakıl Taşları olurken, kısa bir süre sonra da Sil Baştan yayınlandı ve özellikle Sil Baştan'ın yeni versiyonu radyolardan da olumlu tepki alarak uzun bir süre listelerde kaldı.
Albümün resmi basın sponsoru olan Dream TV'de "Ben Bir Mülteciyim" ve "Can Kırıkları" performans klipleri yayınlandı. Ayrıca 14 Şubat 2008'de tüm performanslar Dream TV'nin "Hayal Sahnesi" isimli konser kuşağında yayınlandı.
Benim Adım Orman, Şebnem Ferah'ın 16 Aralık 2009 tarihinde piyasaya çıkan altıncı stüdyo albümü. Altı aylık çalışma ardından tamamlanan albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük yaptı. Ferah'a bu albümünde klavyelerde Ozan Tügen, gitarlarda Metin Türkcan, bas gitarda Buket Doran ve davullarda Aykan İlkan eşlik etti. 2005 yılında çıkardığı Can Kırıkları albümünden dört buçuk yıl sonra yayımlanan Benim Adım Orman'daki tüm şarkıların sözleri ve müzikleri Şebnem Ferah'a ait. Albümün çıkış şarkısı 3 numaralı parça "Yalnız" oldu. Albümden "Yalnız" ve "Eski" şarkılarına klip çekildi.
Od, Şebnem Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan yedinci stüdyo albümü. Albüme adını veren "od" sözcüğü, eski Türkçede "ateş" anlamına geliyor.
Albümün çıkış parçası "Birileri Var" adlı şarkı olarak belirlendi. Albümde dokuz şarkının söz ve müziği Ferah'a aitken, "Çok Yorgunum" adlı şarkının sözleri Nâzım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya ait.
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