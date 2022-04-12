Şebnem Ferah'ın doğum gününü tüm albümleriyle kutluyoruz!

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 13:40
<p>12 Nisan&nbsp;<strong>Şebnem Ferah'ın</strong> doğum günü.&nbsp;</p><p>Rock müziğin kraliçesi 1972 yılında bugün dünyaya geldi ve bize unutulmayacak şarkılar armağan etti.</p><p>İşte sanatçının tüm albümleri...</p>

12 Nisan Şebnem Ferah'ın doğum günü. 

Rock müziğin kraliçesi 1972 yılında bugün dünyaya geldi ve bize unutulmayacak şarkılar armağan etti.

İşte sanatçının tüm albümleri...

<p><strong>Şebnem Ferah'ın</strong> ilk özgün stüdyo albümü <strong>Kadın,</strong> 15 Kasım 1996'da Raks Müzik tarafından yayınlandı. Albümde 10 şarkı bulunuyor, Türkiye'nin rock müziğe bakış açısında önemli gelişmeler sağlayan albümün yapımcılığını <strong>İskender Paydaş</strong> üstlendi. Albüm 500 bin civarı sattı. Hazırlığı iki yıl süren albümü Şebnem Ferah, anne ve babasına ithaf etti.<strong> "Deli Kızım Uyan"</strong> parçası çoğu kitlelere göre albümün duygu yoğunluğu en yüksek şarkısıydı. <strong>Şebnem Ferah,</strong> bu şarkıyı o sıralar ağır hasta olan ablası için yazdı.</p><p>Albümün ilk videosu <strong>"Vazgeçtim Dünyadan"</strong> adlı şarkıya çekildi ve şarkı listelerde uzunca bir süre bir numarada kaldı. Klip bazı kitleler tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca, albümde <strong>"Yağmurlar"</strong> şarkısının enstrümantal versiyonu da bulunuyor. 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.</p>

Şebnem Ferah'ın ilk özgün stüdyo albümü Kadın, 15 Kasım 1996'da Raks Müzik tarafından yayınlandı. Albümde 10 şarkı bulunuyor, Türkiye'nin rock müziğe bakış açısında önemli gelişmeler sağlayan albümün yapımcılığını İskender Paydaş üstlendi. Albüm 500 bin civarı sattı. Hazırlığı iki yıl süren albümü Şebnem Ferah, anne ve babasına ithaf etti. "Deli Kızım Uyan" parçası çoğu kitlelere göre albümün duygu yoğunluğu en yüksek şarkısıydı. Şebnem Ferah, bu şarkıyı o sıralar ağır hasta olan ablası için yazdı.

Albümün ilk videosu "Vazgeçtim Dünyadan" adlı şarkıya çekildi ve şarkı listelerde uzunca bir süre bir numarada kaldı. Klip bazı kitleler tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca, albümde "Yağmurlar" şarkısının enstrümantal versiyonu da bulunuyor. 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.

<p><strong>Artık Kısa Cümleler Kuruyorum,</strong> rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah'ın ikinci özgün stüdyo albümü, 30 Haziran 1999'da Universal Music şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor. Albümdeki <strong>"Yorgun"</strong> parçası dışındaki bütün şarkılar Şebnem Ferah'a,<strong> "Yorgun"</strong> şarkısının söz ve müziği Kurban grubunun solisti <strong>Deniz Yılmaz'a</strong> ait. Ayrıca, yine Kurban grubunun bateristi <strong>Burak Gürpınar</strong> da bu albümde çaldı.</p><p>Şebnem Ferah<strong> "Bugün"</strong> şarkısını tıpkı Kadın albümündeki<strong> "Deli Kızım Uyan"</strong> parçası gibi ablası için yazdığını belirterek&nbsp;&nbsp;albümü ablası <strong>Aycan Ferah'a</strong> ithaf etti. Albümde ölüm teması dikkat çekti.</p><p>&nbsp;Albüm, 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.</p>

Artık Kısa Cümleler Kuruyorum, rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah'ın ikinci özgün stüdyo albümü, 30 Haziran 1999'da Universal Music şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor. Albümdeki "Yorgun" parçası dışındaki bütün şarkılar Şebnem Ferah'a, "Yorgun" şarkısının söz ve müziği Kurban grubunun solisti Deniz Yılmaz'a ait. Ayrıca, yine Kurban grubunun bateristi Burak Gürpınar da bu albümde çaldı.

Şebnem Ferah "Bugün" şarkısını tıpkı Kadın albümündeki "Deli Kızım Uyan" parçası gibi ablası için yazdığını belirterek  albümü ablası Aycan Ferah'a ithaf etti. Albümde ölüm teması dikkat çekti.

 Albüm, 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.

<p><strong>Perdeler,</strong>&nbsp;Şebnem Ferah'ın üçüncü özgün stüdyo albümü, 18 Eylül 2001'de Universal Müzik şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor. Ferah, bu albümde <strong>Apocalyptica</strong> ile çalışan ilk Türk sanatçısı unvanını aldı. Albüm, 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.</p>

Perdeler, Şebnem Ferah'ın üçüncü özgün stüdyo albümü, 18 Eylül 2001'de Universal Müzik şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor. Ferah, bu albümde Apocalyptica ile çalışan ilk Türk sanatçısı unvanını aldı. Albüm, 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.

<p><strong>Kelimeler Yetse,</strong> Şebnem Ferah'ın dördüncü özgün stüdyo albümü, 15 Mayıs 2003'te Universal Music şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor.<br></p>

Kelimeler Yetse, Şebnem Ferah'ın dördüncü özgün stüdyo albümü, 15 Mayıs 2003'te Universal Music şirketi tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı yer alıyor.

<p><strong>Can Kırıkları,</strong> Şebnem Ferah'ın beşinci özgün stüdyo albümü, yapımcılığını <strong>Tarkan Gözübüyük'ün</strong> üstlendiği ve 5 Temmuz 2005'te Pasaj Müzik tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı bulunuyor. </p><p>Albüm, adını <strong>Karin Karakaşlı'nın</strong> aynı isimdeki öykü kitabı <strong>"Can Kırıkları"ndan</strong> alıyor.</p>

Can Kırıkları, Şebnem Ferah'ın beşinci özgün stüdyo albümü, yapımcılığını Tarkan Gözübüyük'ün üstlendiği ve 5 Temmuz 2005'te Pasaj Müzik tarafından yayınlanan albümde 10 şarkı bulunuyor.

Albüm, adını Karin Karakaşlı'nın aynı isimdeki öykü kitabı "Can Kırıkları"ndan alıyor.

<p><strong>10 Mart 2007 İstanbul Konseri,</strong> Şebnem Ferah'ın 2007'de Pasaj Müzik'ten çıkan ilk konser ve DVD albümü, Sanatçı önceki 5 stüdyo albümündeki şarkıları kendi grubu ve<strong> İstanbul Symphonic Project</strong> ile ortaklaşa söyleyerek 10 Mart 2007'de yapılan konserin kaydını hem CD hem de DVD olarak satışa sundu. Albümün müzik kanallarında dönen ilk single'ı <strong>Çakıl Taşları</strong> olurken, kısa bir süre sonra da <strong>Sil Baştan</strong> yayınlandı ve özellikle <strong>Sil Baştan'ın</strong> yeni versiyonu radyolardan da olumlu tepki alarak uzun bir süre listelerde kaldı.</p><p>Albümün resmi basın sponsoru olan Dream TV'de <strong>"Ben Bir Mülteciyim"</strong> ve <strong>"Can Kırıkları"</strong> performans klipleri yayınlandı. Ayrıca 14 Şubat 2008'de tüm performanslar <strong>Dream TV'nin</strong> <strong>"Hayal Sahnesi"</strong> isimli konser kuşağında yayınlandı.</p>

10 Mart 2007 İstanbul Konseri, Şebnem Ferah'ın 2007'de Pasaj Müzik'ten çıkan ilk konser ve DVD albümü, Sanatçı önceki 5 stüdyo albümündeki şarkıları kendi grubu ve İstanbul Symphonic Project ile ortaklaşa söyleyerek 10 Mart 2007'de yapılan konserin kaydını hem CD hem de DVD olarak satışa sundu. Albümün müzik kanallarında dönen ilk single'ı Çakıl Taşları olurken, kısa bir süre sonra da Sil Baştan yayınlandı ve özellikle Sil Baştan'ın yeni versiyonu radyolardan da olumlu tepki alarak uzun bir süre listelerde kaldı.

Albümün resmi basın sponsoru olan Dream TV'de "Ben Bir Mülteciyim" ve "Can Kırıkları" performans klipleri yayınlandı. Ayrıca 14 Şubat 2008'de tüm performanslar Dream TV'nin "Hayal Sahnesi" isimli konser kuşağında yayınlandı.

<p><strong>Benim Adım Orman,</strong> Şebnem Ferah'ın 16 Aralık 2009 tarihinde piyasaya çıkan altıncı stüdyo albümü. Altı aylık çalışma ardından tamamlanan albümün prodüktörlüğünü <strong>Tarkan Gözübüyük</strong> yaptı. Ferah'a bu albümünde klavyelerde <strong>Ozan Tügen,</strong> gitarlarda <strong>Metin Türkcan,</strong> bas gitarda <strong>Buket Doran</strong> ve davullarda <strong>Aykan İlkan</strong> eşlik etti. 2005 yılında çıkardığı<strong> Can Kırıkları</strong> albümünden dört buçuk yıl sonra yayımlanan Benim Adım Orman'daki tüm şarkıların sözleri ve müzikleri Şebnem Ferah'a ait. Albümün çıkış şarkısı 3 numaralı parça <strong>"Yalnız"</strong> oldu. Albümden<strong> "Yalnız"</strong> ve <strong>"Eski"</strong> şarkılarına klip çekildi.<br></p>

Benim Adım Orman, Şebnem Ferah'ın 16 Aralık 2009 tarihinde piyasaya çıkan altıncı stüdyo albümü. Altı aylık çalışma ardından tamamlanan albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük yaptı. Ferah'a bu albümünde klavyelerde Ozan Tügen, gitarlarda Metin Türkcan, bas gitarda Buket Doran ve davullarda Aykan İlkan eşlik etti. 2005 yılında çıkardığı Can Kırıkları albümünden dört buçuk yıl sonra yayımlanan Benim Adım Orman'daki tüm şarkıların sözleri ve müzikleri Şebnem Ferah'a ait. Albümün çıkış şarkısı 3 numaralı parça "Yalnız" oldu. Albümden "Yalnız" ve "Eski" şarkılarına klip çekildi.

<p><strong>Od,</strong> Şebnem Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan yedinci stüdyo albümü. Albüme adını veren <strong>"od" sözcüğü, eski Türkçede "ateş" anlamına geliyor.</strong> </p><p>Albümün çıkış parçası <strong>"Birileri Var"</strong> adlı şarkı olarak belirlendi. Albümde dokuz şarkının söz ve müziği Ferah'a aitken,<strong> "Çok Yorgunum"</strong> adlı şarkının sözleri <strong>Nâzım Hikmet'e,</strong> müziği ise<strong> Cem Karaca'ya</strong> ait.<br></p>

Od, Şebnem Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan yedinci stüdyo albümü. Albüme adını veren "od" sözcüğü, eski Türkçede "ateş" anlamına geliyor.

Albümün çıkış parçası "Birileri Var" adlı şarkı olarak belirlendi. Albümde dokuz şarkının söz ve müziği Ferah'a aitken, "Çok Yorgunum" adlı şarkının sözleri Nâzım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya ait.

<p><strong>Parmak İzi,</strong> Şebnem Ferah'ın çıkardığı sekizinci stüdyo albümü, 10 parça içeren albüm 12 Nisan 2018'de çıktı.<br></p>

Parmak İzi, Şebnem Ferah'ın çıkardığı sekizinci stüdyo albümü, 10 parça içeren albüm 12 Nisan 2018'de çıktı.

<p><strong>ŞEBNEM FERAH'IN TEKLİLERİ</strong></p><p>* Değirmenler (2000)</p><p>* Masum Değiliz (2008)</p><p>* Özgürce Yaşa (2011)</p><p>* Şemsiyenin Altında (2015)</p>

ŞEBNEM FERAH'IN TEKLİLERİ

* Değirmenler (2000)

* Masum Değiliz (2008)

* Özgürce Yaşa (2011)

* Şemsiyenin Altında (2015)

<p><strong>ŞEBNEM FERAH'IN GÜNCEL KADROSU</strong></p><p>* Kerem Özyeğen - Gitar</p><p>* Barış Manisa - Gitar&nbsp;</p><p>* Buket Doran - Bas Gitar</p><p>* Aykan İlkan - Bateri&nbsp;</p><p>* Ozan Tügen - Klavye</p><p>* Ceren Tügen - Geri Vokal&nbsp;</p>

ŞEBNEM FERAH'IN GÜNCEL KADROSU

* Kerem Özyeğen - Gitar

* Barış Manisa - Gitar 

* Buket Doran - Bas Gitar

* Aykan İlkan - Bateri 

* Ozan Tügen - Klavye

* Ceren Tügen - Geri Vokal 

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