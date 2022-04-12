Şebnem Ferah'ın doğum gününü tüm albümleriyle kutluyoruz!

Şebnem Ferah'ın ilk özgün stüdyo albümü Kadın, 15 Kasım 1996'da Raks Müzik tarafından yayınlandı. Albümde 10 şarkı bulunuyor, Türkiye'nin rock müziğe bakış açısında önemli gelişmeler sağlayan albümün yapımcılığını İskender Paydaş üstlendi. Albüm 500 bin civarı sattı. Hazırlığı iki yıl süren albümü Şebnem Ferah, anne ve babasına ithaf etti. "Deli Kızım Uyan" parçası çoğu kitlelere göre albümün duygu yoğunluğu en yüksek şarkısıydı. Şebnem Ferah, bu şarkıyı o sıralar ağır hasta olan ablası için yazdı.

Albümün ilk videosu "Vazgeçtim Dünyadan" adlı şarkıya çekildi ve şarkı listelerde uzunca bir süre bir numarada kaldı. Klip bazı kitleler tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca, albümde "Yağmurlar" şarkısının enstrümantal versiyonu da bulunuyor. 14 Şubat 2013 tarihinde Pasaj Müzik tarafından yeniden yayınlandı.