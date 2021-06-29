<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişinin gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hata benim; özür dilerim" deyip 'helallik' istedi.</p><p><strong>İşte operasyonun detayları ve Peker'in yayımladığı açıklama...</strong></p>
1

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişinin gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hata benim; özür dilerim" deyip 'helallik' istedi.

İşte operasyonun detayları ve Peker'in yayımladığı açıklama...

<p>İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin suç örgütü elebaşı Peker'le bağlantılı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayete karıştıkları iddia edildi.&nbsp;<br></p>
2

İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin suç örgütü elebaşı Peker'le bağlantılı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayete karıştıkları iddia edildi. 

<p>Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.</p>
3

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

<p>İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat A.S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı.<br></p>
4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat A.S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı.

<p>Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.</p>
5

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

<p>Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.<br></p>
6

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

<p><strong>Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:</strong></p>
7

Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

<p>"Kıymetli dostlarım, Cihan Ekşioğlu ile beraber Fetö borsası oluşturduğunu söylediğim Fetö'nün prenslerinden burak başlıların menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim Mesut Erdinç Bayhan isimli sayın savcının adını, okuduğum dosyaların ….."<br></p>
8

"Kıymetli dostlarım, Cihan Ekşioğlu ile beraber Fetö borsası oluşturduğunu söylediğim Fetö'nün prenslerinden burak başlıların menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim Mesut Erdinç Bayhan isimli sayın savcının adını, okuduğum dosyaların ….."

<p>"…. çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler, hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiğim Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler, helallik isterim."<br></p>
9

"…. çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler, hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiğim Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler, helallik isterim."

<p>"fetönün prensi olarak geçen burak başlılara 2015 senesindeki fetö soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi Hüseyin Önelge’dir. Yine burak başlılarla ilgili ikinci bir feto soruşturması daha yapılmıştır."<br></p>
10

"fetönün prensi olarak geçen burak başlılara 2015 senesindeki fetö soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi Hüseyin Önelge’dir. Yine burak başlılarla ilgili ikinci bir feto soruşturması daha yapılmıştır."

<p>"Bu soruşturmada menfaat karşılığı takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcı Muhammet Akçaer isimli savcıdır. Dosyaların çokluğu isimleri yanlış yazmama sebep olduğu için hata benimdir. Lütfen özrümü kabul etsinler."<br></p>
11

"Bu soruşturmada menfaat karşılığı takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcı Muhammet Akçaer isimli savcıdır. Dosyaların çokluğu isimleri yanlış yazmama sebep olduğu için hata benimdir. Lütfen özrümü kabul etsinler."

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><em><strong>Haberde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklaması aynen alınmıştır. Haberdeki yazım ve imla hataları Peker'in kendisine aittir.</strong></em></p>
12

Haberde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklaması aynen alınmıştır. Haberdeki yazım ve imla hataları Peker'in kendisine aittir.

13
14
15
16

Video Haberler