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HEM İŞ HEM HAYAT ARKADAŞI OLDULAR

Fesih Erkaplan ve Aslı Çağatay birlikte iş yapmaya başlarken duygusal olarak da yakınlaştı. Fesih Erkaplan, Poetika isimli inşaat şirketine Aslı Çağatay'ı iddiaya göre bedel almadan ortak yaptı. İkili nikahsız olarak hayatını da birleştirdi. Aslı Çağatay'a yakın iki isim daha vardı. Biri İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Ö., diğeri AKP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa. Aslı Çağatay'ın iddiaya göre bu iki isimle de ortak işleri vardı.