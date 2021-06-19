<p>Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, iki ayı aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor.&nbsp;</p>
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Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, iki ayı aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor. 

<p>Şu zamana kadar Youtube kanalından 9 video yayınlayan Peker, son haftalarda video paylaşmamasının nedenini sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur ise Peker'in neden ve ne zaman video yayınlayacağını açıkladı.</p>
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Şu zamana kadar Youtube kanalından 9 video yayınlayan Peker, son haftalarda video paylaşmamasının nedenini sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur ise Peker'in neden ve ne zaman video yayınlayacağını açıkladı.

<p>Peker, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin uyarısıyla "yüksek güvenlik riski taşıdığı" gerekçesiyle video paylaşımı yapmadığını açıkladı.</p>
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Peker, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin uyarısıyla "yüksek güvenlik riski taşıdığı" gerekçesiyle video paylaşımı yapmadığını açıkladı.

<p>Halk TV programcısı Özlem Gürses'in kendisiyle ilgili yorumlarına Twitter hesabından cevap veren Peker, şu paylaşımları yaptı:</p><p>Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.</p><p>Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.</p>
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Halk TV programcısı Özlem Gürses'in kendisiyle ilgili yorumlarına Twitter hesabından cevap veren Peker, şu paylaşımları yaptı:

Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.

Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.

<p>"Sayın Özlem Gürses Hanım, bulunduğum ülkenin yetkililerinin uyarısı bu yöndeydi. Ben de size bunu söyledim. Şahsımın hayatına yönelik ciddi derecede suikast riski varmış. Durum bundan ibaret. Başarılı programlar dilerim. "<br></p>
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"Sayın Özlem Gürses Hanım, bulunduğum ülkenin yetkililerinin uyarısı bu yöndeydi. Ben de size bunu söyledim. Şahsımın hayatına yönelik ciddi derecede suikast riski varmış. Durum bundan ibaret. Başarılı programlar dilerim. "

<p><strong>"BAŞKA BİR ÜLKEYE GEÇECEK"</strong></p><p>Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur da Sedat Peker'in açıklamalarının ardındansosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peker'in video yayımlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;</p><p><em>"Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından Sn. Sedat Peker'e kendisine karşı suikast vb risklerin bulunduğu bilgisi verilmiş. Sn. Peker, bu bilgilerden dolayı video çekimine ara vermiş, önümüzdeki hafta başka bir ülkeye geçerek paylaşımlara devam edecekmiş."</em></p>
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"BAŞKA BİR ÜLKEYE GEÇECEK"

Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur da Sedat Peker'in açıklamalarının ardındansosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peker'in video yayımlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından Sn. Sedat Peker'e kendisine karşı suikast vb risklerin bulunduğu bilgisi verilmiş. Sn. Peker, bu bilgilerden dolayı video çekimine ara vermiş, önümüzdeki hafta başka bir ülkeye geçerek paylaşımlara devam edecekmiş."

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