Halk TV programcısı Özlem Gürses'in kendisiyle ilgili yorumlarına Twitter hesabından cevap veren Peker, şu paylaşımları yaptı:
Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.
Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.
"BAŞKA BİR ÜLKEYE GEÇECEK"
Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur da Sedat Peker'in açıklamalarının ardındansosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peker'in video yayımlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından Sn. Sedat Peker'e kendisine karşı suikast vb risklerin bulunduğu bilgisi verilmiş. Sn. Peker, bu bilgilerden dolayı video çekimine ara vermiş, önümüzdeki hafta başka bir ülkeye geçerek paylaşımlara devam edecekmiş."
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