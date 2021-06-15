<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi.&nbsp;<br></p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi. 

<p>TRT Haber'in aktardığına göre Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.<br></p>
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TRT Haber'in aktardığına göre Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

<p>Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.<br></p>
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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

<p>Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.<br></p>
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Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.

<p>Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi.&nbsp;<br></p>
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Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi. 

<p>Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br></p>
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Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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