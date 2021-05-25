<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın moderatörlüğünde açıklamalarda bulundu.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın moderatörlüğünde açıklamalarda bulundu.

<p>Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili konuşan Soylu, ''2002'de Tansu Hanım'la konuşuyorduk. Ufuk Söylemez olur dedi, olmaz dedim. Kemal Çelik olur dedi, olmaz dedim. Böyle beş altı tane isim konuşuldu. En sonunda kendimi istiyorum zannetti. Dedi ki sen olursun. Çocuğum dedim. Kim olabilir dedi. İlhan Kesici ağabey dedim. Seçim öncesi Sayın Çiller'le karşı karşıya kalmama rağmen, Sayın Çiller'i o dönemde de terk etmedim, Çiller'i salona soktuk ve çıkardık. 2002'den 2007'e kadar Sayın Ağar'a ben muhalefet ettim. Ben bir bürokratın bir siyasi partide aktif olmasına karşıyım. Ahmet Davutoğlu'nun bir devlet bürokratını istifa ettirip milletvekili yapacağım dediği zaman da karşıydım'' ifadelerini kullandı.</p>
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Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili konuşan Soylu, ''2002'de Tansu Hanım'la konuşuyorduk. Ufuk Söylemez olur dedi, olmaz dedim. Kemal Çelik olur dedi, olmaz dedim. Böyle beş altı tane isim konuşuldu. En sonunda kendimi istiyorum zannetti. Dedi ki sen olursun. Çocuğum dedim. Kim olabilir dedi. İlhan Kesici ağabey dedim. Seçim öncesi Sayın Çiller'le karşı karşıya kalmama rağmen, Sayın Çiller'i o dönemde de terk etmedim, Çiller'i salona soktuk ve çıkardık. 2002'den 2007'e kadar Sayın Ağar'a ben muhalefet ettim. Ben bir bürokratın bir siyasi partide aktif olmasına karşıyım. Ahmet Davutoğlu'nun bir devlet bürokratını istifa ettirip milletvekili yapacağım dediği zaman da karşıydım'' ifadelerini kullandı.

<p>YouTube üzerinden yeni bir video yayımlayarak Reşat Hacıfazlıoğlu’yla konuşmasını paylaşan Peker, Soylu'nun Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:</p>
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YouTube üzerinden yeni bir video yayımlayarak Reşat Hacıfazlıoğlu’yla konuşmasını paylaşan Peker, Soylu'nun Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

<p><strong>Peker: Sana iyilik yapıyoruz de babanla başladık dostluk yapmaya. Sana iyilik yaptık, bu olmadı de</strong></p>
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Peker: Sana iyilik yapıyoruz de babanla başladık dostluk yapmaya. Sana iyilik yaptık, bu olmadı de

<p><strong>Hacıfazlıoğlu: Ben senden daha çok rahatsız oldum</strong></p>
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Hacıfazlıoğlu: Ben senden daha çok rahatsız oldum

<p>Peker: Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik. Bize 'pislik' diyor</p>
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Peker: Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik. Bize 'pislik' diyor

<p>Hacıfazlıoğlu: Ben ona gereken cevabı vereceğim</p>
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Hacıfazlıoğlu: Ben ona gereken cevabı vereceğim

<p>Peker: Bu adamı illere sokmuyorlardı siz yanında gitmediniz mi? Bizim çocuklar yanında gitmedi mi? 30 senedir buna emeğimiz var</p>
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Peker: Bu adamı illere sokmuyorlardı siz yanında gitmediniz mi? Bizim çocuklar yanında gitmedi mi? 30 senedir buna emeğimiz var

<p>Hacıfazlıoğlu: Mehmet Ağar'ın dayısını başkan yapacaklardı. Biz orada durduk o zaman. 6 ay durduk. Senden yardım istedik o zaman. Bana yalvarıyordu (Soylu) seni aramam için</p>
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Hacıfazlıoğlu: Mehmet Ağar'ın dayısını başkan yapacaklardı. Biz orada durduk o zaman. 6 ay durduk. Senden yardım istedik o zaman. Bana yalvarıyordu (Soylu) seni aramam için

<p>Peker: O bizim geri dönüş biletimizdi. Bu kadar olur mu? Bu kadar emeğimiz var.</p>
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Peker: O bizim geri dönüş biletimizdi. Bu kadar olur mu? Bu kadar emeğimiz var.

<p>Hacıfazlıoğlu: Haklısın bu konuda hak veriyorum sana</p>
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Hacıfazlıoğlu: Haklısın bu konuda hak veriyorum sana

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