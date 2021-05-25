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Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmasıyla ilgili konuşan Soylu, ''2002'de Tansu Hanım'la konuşuyorduk. Ufuk Söylemez olur dedi, olmaz dedim. Kemal Çelik olur dedi, olmaz dedim. Böyle beş altı tane isim konuşuldu. En sonunda kendimi istiyorum zannetti. Dedi ki sen olursun. Çocuğum dedim. Kim olabilir dedi. İlhan Kesici ağabey dedim. Seçim öncesi Sayın Çiller'le karşı karşıya kalmama rağmen, Sayın Çiller'i o dönemde de terk etmedim, Çiller'i salona soktuk ve çıkardık. 2002'den 2007'e kadar Sayın Ağar'a ben muhalefet ettim. Ben bir bürokratın bir siyasi partide aktif olmasına karşıyım. Ahmet Davutoğlu'nun bir devlet bürokratını istifa ettirip milletvekili yapacağım dediği zaman da karşıydım'' ifadelerini kullandı.
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