Sedat Peker'den, Süleyman Soylu'ya: O bizim dönüş biletimizdi

25 Mayıs 2021 Salı, 18:48

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Süslü Süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var" paylaşımı yapmıştı. Peker, Soylu'nun arkadaşım dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla görüşmesini paylaştı. Peker daha önce Soylu'ya "Reşat Hacıfazlıoğlu’yla ile HTS kayıtlarını neden çıkarmıyorsun? Seninle konuştuktan sonra neden peki beni arıyordu?" demişti.

YouTube üzerinden yeni bir video yayımlayan Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’yla yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Berat Albayrak ve kendisiyle olan ilişkiler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Soylu'nun düşmanlarının diskalifiye ettiğini söyleyen Sedat Peker'in, Reşat Hacıfazlıoğlu ile konuşması şöyle:

Hacıfazlıoğlu: Nasıl öyle bir şey söyledi şaşırdım.

Peker: Babasıyla, Hasan abiyle ile konuşsana abi.

Hacıfazlıoğlu: Hasan abi hasta ya yürüyemiyor çok rahatsız Hasan abi. Yarın öbür gün bir gelir buraya ya bir görüşeceğim onunla. Bakayım da...

Peker: Berat Albayrak'a olan düşmanlığımız onun için.

Soylu'nun attığı tweet'e ilişkin konuşan Hacıfazlıoğlu: Yazmasından ben de hayret ettim. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl bunu yaptı. Şaşırdım ben de.

Peker: Eniştesini arayacaktım git konuş diye. Bu nedir bu ne diye böyle yapıyor. Bizim Soylu'nun gençliğinden beri emeğimiz var. Babasını 30 senedir tanırım.

Hacıfazlıoğlu: Bu nasıl böyle bir hata yaptı anlamış değilim. Ben yukardakinin bastırmasıyla böyle bir şey olduğunu düşünüyorum.

Peker: Bir arkadaş beni aradı, üstüne çok geliyorlar diye. Abi 'pislik' demek nedir?

Hacıfazlıoğlu: Ben onu konuşacağım.

Peker: Soylu'nun bize iyiliği var tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık. Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik Nisan'da döneceğiz diye.

Hacıfazlıoğlu: Hiç Solu ile irtibat gelmedi mi?

Peker: Hiç kimseyle görüşmüyor. Bir mücadeleye girdik. Bu şeref meselesi. Çocuğumuza silah doğrultular. Evimi narkotik köpeğiyle aradılar. Böyle namussuzluk olur mu?

Hacıfazlıoğlu: Evet.

Peker: Bunun akrabaları bu konu hakkında ne diyor?

Hacıfazlıoğlu: Hepsi seni haklı görüyor.

Peker: (Soylu'ya) Gençliğinin ilk yıllarından bu yana ona emek verdik o bizim dönüş biletimizdi.

Hacıfazlıoğlu: Ben ne ise bakacağı ona.

Peker: Berat beyle ilgili dur dedi, durduk. Yayınla dedi, yayınladık.

Hacıfazlıoğlu: Ben onun gerekli cevabını vereceğim kafana takma.

Peker: Bu yakışmadı de ona.

Hacıfazlıoğlu: Yakışmadı tabii.

Peker: Yakışmadı de ona. 30 senedir sana iyilik yapmaya de, babanla başladık dostluk yapmaya iyilik yapmaya sana iyilik yaptık bu olmadı de abi.

Hacıfazlıoğlu: Ben senden daha çok rahatsız oldum.

Peker: Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik. Bize 'pislik' diyor.

Hacıfazlıoğlu: Ben ona gereken cevabı vereceğim.

Peker: Bu adamı illere sokmuyorlardı siz yanında gitmediniz mi? Bizim çocuklar yanında gitmedi mi? 30 senedir buna emeğimiz var.

Hacıfazlıoğlu: Mehmet Ağar'ın dayısını başkan yapacaklardı. Biz orada durduk o zaman. 6 ay durduk. Senden yardım istedik o zaman. Bana yalvarıyordu (Soylu) seni aramam için.

Peker: O bizim geri dönüş biletimizdi. Bu kadar olur mu? Bu kadar emeğimiz var.

Hacıfazlıoğlu: Haklısın bu konuda hak veriyorum sana.