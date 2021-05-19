Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube’da paylaştığı videoda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde kendisine gönderme yapıldığını iddia etmiş ve dizideki Peker karakterinin repliklerinin değiştirilmesini istemişti. Söz konusu karakterin, ATV’de yayımlanan dizide son bölümlerde yer almadığı görüldü.
Sosyal medya üzerinden bir video serisi yayımlamaya başlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube’daki videolarından birinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki ‘Peker’ karakterine tepki göstermişti.
OKTAY KAYNARCA’YI ARAMIŞTI
Kendisine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
- Bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce fenalaştı
- Kırmızı beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi
- Uçak kanadında 19 Mayıs zeybeği
- Kaldırımda bulduğu çeki sahibine ulaştırdı