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OKTAY KAYNARCA’YI ARAMIŞTI

Kendisine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.