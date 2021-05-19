<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube’da paylaştığı videoda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde kendisine gönderme yapıldığını iddia etmiş ve dizideki Peker karakterinin repliklerinin değiştirilmesini istemişti. Söz konusu karakterin, ATV’de yayımlanan dizide son bölümlerde yer almadığı görüldü.<br></p><p>Sosyal medya üzerinden bir video serisi yayımlamaya başlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube’daki videolarından birinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki ‘Peker’ karakterine tepki göstermişti.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube’da paylaştığı videoda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde kendisine gönderme yapıldığını iddia etmiş ve dizideki Peker karakterinin repliklerinin değiştirilmesini istemişti. Söz konusu karakterin, ATV’de yayımlanan dizide son bölümlerde yer almadığı görüldü.

Sosyal medya üzerinden bir video serisi yayımlamaya başlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube’daki videolarından birinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki ‘Peker’ karakterine tepki göstermişti.

<p><strong>OKTAY KAYNARCA’YI ARAMIŞTI</strong></p><p>Kendisine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.</p>
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OKTAY KAYNARCA’YI ARAMIŞTI

Kendisine gönderme yapıldığını iddia eden Peker, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Dizide, kadroya sonradan dahil edilen 'Şoför Peker' karakteri için "Onların içinde zayıf halka Peker İshak. İcraatı var oradan biliyorum. İyi tetikçidir ama konuşuyor yani" tanımlaması yapılmıştı.</p>
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Dizide, kadroya sonradan dahil edilen 'Şoför Peker' karakteri için "Onların içinde zayıf halka Peker İshak. İcraatı var oradan biliyorum. İyi tetikçidir ama konuşuyor yani" tanımlaması yapılmıştı.

<p><strong>KARAKTER ORTADAN KAYBOLDU</strong></p><p>Peker'in bu konuşmasının ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yayımlanan iki bölümünde de "Peker" adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.</p><p>Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği diziden "Peker" adlı karakterin çıkarıldığı yorumları yapıldı.</p>
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KARAKTER ORTADAN KAYBOLDU

Peker'in bu konuşmasının ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yayımlanan iki bölümünde de "Peker" adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği diziden "Peker" adlı karakterin çıkarıldığı yorumları yapıldı.

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