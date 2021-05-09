Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yaklaşık 1 saatlik videosunda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden bir video serisi yayınlamaya başlayan Sedat Peker, son paylaşımıyla yine ilginç konuları gündeme taşıdı.
"BOŞVER PEKER'İ O HEP BOŞ KONUŞUR"
ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi ile ilgili konuşan Sedat Peker, kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyerek, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.
PEKER DUBAI'DE OLDUĞUNU VE TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Öte yandan Peker, son videosunda Dubai'de bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmesi için her şeyi yapsalar da ülkeye gelmeyeceğini söyledi.
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