Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:08
Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un son yıllarda kazandığı başarılarda adından söz ettiren Mane, Senegal ile Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Turnuva boyunca 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Final müsabakasının 4. dakikasında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını unutturmuş oldu.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşılaştı. Penaltı atışlarına giden maçta, Mane'nin penaltıyı kaçırması sonucu Senegal, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Maçın ardından bazı öfkeli taraftarlar, Mane'nin evine saldırırken, Mane polisten 24 saat boyunca evinin korunmasını talep etmişti.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Mane, 4 yıl sonra Mısır'la oynanan finalde attığı penaltıyla kızdırdığı taraftarın gönlünü kazanmış oldu.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi

Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü. Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Mane'nin en büyük hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbola ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı. Uzun süre geçmeden Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu.

Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Yokluk içinde büyüyen Mane, paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı.

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