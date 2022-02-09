Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu.