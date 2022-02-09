Senegal'in kahramanı Sadio Mane'nin peri masalı
Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.
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