<p>EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:</p>
1

EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:

<p>"Açılış maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel, rakipler koro kor bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. Teknik taktik olarak... İlk yarıda sahamızdan çıkamadık. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunun kontrolü kayboldu."<br></p>
2

"Açılış maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel, rakipler koro kor bir oyundu ama rakip bizden daha üstündü. Teknik taktik olarak... İlk yarıda sahamızdan çıkamadık. İkinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunun kontrolü kayboldu."

<p>"Daha üstün bir rakip vardı. Biz de çıkışlardı top kayıplarıyla daha kötü oynadık. Bizden daha iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Disiplinli ve kendi sahasında coşkulu oynayan bir takımla oynadık. Bugün alacağımız 1 ya da 3 puan bize çok şey katardı. Kaybettik. Kazansak da bir şey bitmeyecekti ama çok şey katacaktı bize. Şimdi 2 maçımız var, Galler ve İsviçre. Şimdi Galler maçına odaklanacağız."<br></p>
3

"Daha üstün bir rakip vardı. Biz de çıkışlardı top kayıplarıyla daha kötü oynadık. Bizden daha iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Disiplinli ve kendi sahasında coşkulu oynayan bir takımla oynadık. Bugün alacağımız 1 ya da 3 puan bize çok şey katardı. Kaybettik. Kazansak da bir şey bitmeyecekti ama çok şey katacaktı bize. Şimdi 2 maçımız var, Galler ve İsviçre. Şimdi Galler maçına odaklanacağız."

<p>"Bir an evvel toparlanıp, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."<br></p>
4

"Bir an evvel toparlanıp, önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."

<p>"Maç yeni bitti, sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum. Skordan ne ben ne de oyuncularım memnun. İyi oynamaya çalıştık, rakip de sizden üstün oynadı. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentinin altında kalınca, eleştirilere saygı duyarım."<br></p>
5

"Maç yeni bitti, sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum. Skordan ne ben ne de oyuncularım memnun. İyi oynamaya çalıştık, rakip de sizden üstün oynadı. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentinin altında kalınca, eleştirilere saygı duyarım."

<p>"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçta olanları düşünmüyoruz. Oyun olarak daha iyi oynamamız gerekiyordu."</p>
6

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçta olanları düşünmüyoruz. Oyun olarak daha iyi oynamamız gerekiyordu."

<p>"İtalya karşısında kazansak veya berabere kalsak da önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacaktı, değişen bir şey yok. Milli takımın her maçı önemli. Bu maçın moral bozukluğunu kenara bırakacağız. Gruptan çıkma şansımız hala var."</p>
7

"İtalya karşısında kazansak veya berabere kalsak da önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacaktı, değişen bir şey yok. Milli takımın her maçı önemli. Bu maçın moral bozukluğunu kenara bırakacağız. Gruptan çıkma şansımız hala var."

Video Haberler