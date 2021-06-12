3
"Daha üstün bir rakip vardı. Biz de çıkışlardı top kayıplarıyla daha kötü oynadık. Bizden daha iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Disiplinli ve kendi sahasında coşkulu oynayan bir takımla oynadık. Bugün alacağımız 1 ya da 3 puan bize çok şey katardı. Kaybettik. Kazansak da bir şey bitmeyecekti ama çok şey katacaktı bize. Şimdi 2 maçımız var, Galler ve İsviçre. Şimdi Galler maçına odaklanacağız."
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