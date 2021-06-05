<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, notlarında bahsettiği Erdoğan'ın yeğeniyle evli olduğunu iddia ettiği Serdar Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yayımladı.<br></p>
1

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, notlarında bahsettiği Erdoğan'ın yeğeniyle evli olduğunu iddia ettiği Serdar Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yayımladı.

<p>Yayımladığı videolarla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, youtube hesabından Serdar Ekşioğlu ile yaptığı "Suriye'ye giden askeri malzemeler" görüşmesine dair yeni bir video paylaştı.</p>
2

Yayımladığı videolarla Türkiye gündemine oturan Sedat Peker, youtube hesabından Serdar Ekşioğlu ile yaptığı "Suriye'ye giden askeri malzemeler" görüşmesine dair yeni bir video paylaştı.

<p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu, LazOil Enerji şirketinin sahibi olarak görülüyor.&nbsp;</p>
3

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu, LazOil Enerji şirketinin sahibi olarak görülüyor. 

<p>Peker, Serdar Ekşioğlu'ndan notlarında bahsetmişti. </p><p>Ekşioğlu'nun, daha önce basında "City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi" başlığıyla yer aldığı görülüyor.</p>
4

Peker, Serdar Ekşioğlu'ndan notlarında bahsetmişti.

Ekşioğlu'nun, daha önce basında "City Ambulans Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ekşioğlu Türkmendağı'na lojistik destek malzemeleri gönderdi" başlığıyla yer aldığı görülüyor.

<p>Peker, videoyu "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin (Ekşioğlu) karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi" notuyla paylaştı.</p>
5

Peker, videoyu "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin (Ekşioğlu) karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi" notuyla paylaştı.

<p><strong>Sedat Peker, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>"Serdar Ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin."&nbsp;</p>
6

Sedat Peker, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin." 

<p>"Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz."</p>
7

"Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz."

<p>Serdar Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımı...</p>
8

Serdar Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımı...

<p>Serdar Ekşioğlu ile çete lideri Sedat Peker birlikte görülüyor.&nbsp;</p>
9

Serdar Ekşioğlu ile çete lideri Sedat Peker birlikte görülüyor. 

Video Haberler