Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: Beşiktaş'ın galibiyeti haklı değildir

02 Kasım 2021 Salı, 11:38

Galatasaray ile Nesine arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." dedi.

Epözdemir, "Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili Remzi Sanver, "Gerek VAR hakemlerinin, gerek sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte ve sığlıkta bir kulüp değiliz. Her şeyden evvel değerli rakibimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz. Değerli hocamıza ve sporcularımıza güveniyor, onlara tereddütsüz sahip çıkıyoruz. Sportif açıdan içine girmekte olduğumuz bu kritik haftalarda bütün taraftarlarımızın aynı yaklaşımı benimseyeceklerinden şüphe duymadığımızı da ifade etmek istiyoruz." diye konuşmuştu.