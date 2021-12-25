Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı
Inter'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, dört sezon formasını giydiği AC Milan'dan ezeli rakibe transfer hakkında ilk kez konuştu.
27 yaşındaki futbolcu, Serie A'nın 12. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Milano derbisinde takımının golünü atmıştı. S Sport'a özel bir röportaj veren Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi.
"Inter'de beni çok güzel karşıladılar. Milan'da oynadığım içni İtalya'ya alışmıştım. Artık İtalyanca da biliyorum. Takım çok kaliteli. Bana göre Milan'dan daha iyi kadromuz var. Sağ olsun hoca (Simone Inzaghi) da beni çok istedi. İnter de daha farklı bir rolde oynuyorum. Milan'da 10 numara oynuyordum. Burada Barella, Brozovic ve ben 6-8 pozisyonunda değişimli oynuyoruz."
Video Haberler
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı
- TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı
- İsmailağa’da Bizans oyunları
- Yeni rezerv krizi kapıda
- Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
- Kritik sonuçları canlı yayında paylaştı
- Asiye'nin babası işinden kovuldu
- Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin
- Patronlar dolar kuruna isyan etti
- Dolarda müdahale iddiaları büyüyor