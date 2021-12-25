Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 12:57
Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

Inter'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, dört sezon formasını giydiği AC Milan'dan ezeli rakibe transfer hakkında ilk kez konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, Serie A'nın 12. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Milano derbisinde takımının golünü atmıştı. S Sport'a özel bir röportaj veren Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi.

Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

"Milano derbisinin benim için kolay olmayacağını biliyordum. Çok hazırlandım o maça. Hiç kendimi baskı altına sokmadım. Penaltıcı bizde Lautaro Martinez, ondan sonra benim. Ama takım arkadaşlarım derbide benim kullanmamı istedi. Çünkü benim şut kalitem ondan daha iyi."

Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

"Inter'e geçtiğimde çok tepki aldım. Zoruma gittim bu durum. Sonuçta Milan yedi sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. Ayrılığımın çok farklı sebepleri de var. Milan bunları açıklamadı. Her şey bana kaldı. Golü attıktan sonra sevinç yaşadım çünkü orada çok küfür yemiştim."

Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

"Inter'de beni çok güzel karşıladılar. Milan'da oynadığım içni İtalya'ya alışmıştım. Artık İtalyanca da biliyorum. Takım çok kaliteli. Bana göre Milan'dan daha iyi kadromuz var. Sağ olsun hoca (Simone Inzaghi) da beni çok istedi. İnter de daha farklı bir rolde oynuyorum. Milan'da 10 numara oynuyordum. Burada Barella, Brozovic ve ben 6-8 pozisyonunda değişimli oynuyoruz."

Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

"Yeni role adapte olmakta zorlandım. Ne zaman ne yapacağını bilmen gerek. Pozisyonumu buldum diyebilirim. A Milli Takım'da da en son 6 numara pozisyonunda oynadım. Geriden top alıp oyun kurmayı sevdiğim için bana çok uyuyor."


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