Serie A'nın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu Milan'dan İnter'e transferini anlattı

"Inter'de beni çok güzel karşıladılar. Milan'da oynadığım içni İtalya'ya alışmıştım. Artık İtalyanca da biliyorum. Takım çok kaliteli. Bana göre Milan'dan daha iyi kadromuz var. Sağ olsun hoca (Simone Inzaghi) da beni çok istedi. İnter de daha farklı bir rolde oynuyorum. Milan'da 10 numara oynuyordum. Burada Barella, Brozovic ve ben 6-8 pozisyonunda değişimli oynuyoruz."