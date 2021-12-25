Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 7 maçtır 3 puan hasreti çeken Galatasaray, 18. hafta maçında Antalyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Mücadele bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.
TERİM'İN CEZASI BİTECEK
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Bu maçta da takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.
Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.
Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Aytaç, Berkan, Halil, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Güray, Fredy, Milosevic, Ghacha, Mukairu, Doğukan
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