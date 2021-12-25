Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Aralık 2021 Cumartesi, 09:32

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

27. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

5 YILLIK HASRET

Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer, 5 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkacak.