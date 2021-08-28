<p>Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan yeğeni ve vaftiz oğlu River için dua istedi. </p><p>Minik River'ın fotoğrafını paylaşan Ston, "Bir mucizeye ihtiyacımız var" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.</p>
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Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan yeğeni ve vaftiz oğlu River için dua istedi.

Minik River'ın fotoğrafını paylaşan Ston, "Bir mucizeye ihtiyacımız var" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

<p>Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Ston'un yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River Stone, çoklu organ yetmezliği ile mücadele ediyor.<br></p>
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Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone (63), zor günlerden geçiyor. Ston'un yeğeni ve aynı zamanda vaftiz oğlu olan River Stone, çoklu organ yetmezliği ile mücadele ediyor.

<p><strong>"LÜTFEN ONUN İÇİN DUA EDİN"</strong></p><p>Sosyal meyda hesabından minik River'ın makinelere bağlı olduğu bir fotoğrafını yayınlayan ünlü yıldız, "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var." mesajını yayınladı.</p>
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"LÜTFEN ONUN İÇİN DUA EDİN"

Sosyal meyda hesabından minik River'ın makinelere bağlı olduğu bir fotoğrafını yayınlayan ünlü yıldız, "Yeğenim ve vaftiz oğlum River, beşiğinde çoklu organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Bir mucizeye ihtiyacımız var." mesajını yayınladı.

<p>Sharon Stone'un paylaşımına meslektaşlarından ve hayranlarından çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose, "River ve bütün aileniz için dua ediyorum..." diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti. Kate Hudson ise minik çocuk için ışık ve iyileştirici sevgi yolladığını belirten bir mesaj yazdı.<br></p>
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Sharon Stone'un paylaşımına meslektaşlarından ve hayranlarından çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose, "River ve bütün aileniz için dua ediyorum..." diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti. Kate Hudson ise minik çocuk için ışık ve iyileştirici sevgi yolladığını belirten bir mesaj yazdı.

<p>Sharon Stone'un birçok takipçisi de River Stone için dua ettiklerini söyledi. Bir hayranı, "Bunun senin için ve ailen için ne kadar kötü olduğunu sadece tahmin edebilirim" sözleriyle görüşünü belirtti. Bir başkası da "Göründüğünden daha güçlü. Çabuk iyileş küçük çocuk..." diye yazdı.<br></p>
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Sharon Stone'un birçok takipçisi de River Stone için dua ettiklerini söyledi. Bir hayranı, "Bunun senin için ve ailen için ne kadar kötü olduğunu sadece tahmin edebilirim" sözleriyle görüşünü belirtti. Bir başkası da "Göründüğünden daha güçlü. Çabuk iyileş küçük çocuk..." diye yazdı.

<p>River Stone, ünlü oyuncunun erkek kardeşi Patrick'in oğlu. Minik bebeğin organ yetmezliğinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.</p><p><em>Kaynak: Habertürk</em></p>
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River Stone, ünlü oyuncunun erkek kardeşi Patrick'in oğlu. Minik bebeğin organ yetmezliğinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Habertürk

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