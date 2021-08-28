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Sharon Stone'un paylaşımına meslektaşlarından ve hayranlarından çok sayıda destek mesajı geldi. Oyuncu Ruby Rose, "River ve bütün aileniz için dua ediyorum..." diye yazdı. Sharon Osbourne da hem minik River'a hem de bütün Stone ailesine sevgilerini ve dualarını gönderdiğini belirtti. Kate Hudson ise minik çocuk için ışık ve iyileştirici sevgi yolladığını belirten bir mesaj yazdı.
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