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Sharon Stone'un birçok takipçisi de River Stone için dua ettiklerini söyledi. Bir hayranı, "Bunun senin için ve ailen için ne kadar kötü olduğunu sadece tahmin edebilirim" sözleriyle görüşünü belirtti. Bir başkası da "Göründüğünden daha güçlü. Çabuk iyileş küçük çocuk..." diye yazdı.

