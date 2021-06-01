<p>Sinemalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı?</p>
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Sinemalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı?

<p>Dün yapılan kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri başlıklı bir genelge yayımlandı.&nbsp;<br></p>
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Dün yapılan kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri başlıklı bir genelge yayımlandı. 

<p>Bu genelgede sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları için de genelgede bir madde yer aldı.</p>
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Bu genelgede sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları için de genelgede bir madde yer aldı.

<p>Alınan karara göre, pazar günleri hariç, 07.00 - 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzelnecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi.</p>
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Alınan karara göre, pazar günleri hariç, 07.00 - 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzelnecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi.

<p>1 Haziran itibarıyla bu genelge yürürlüğe girecek ve salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açılacak.&nbsp;</p>
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1 Haziran itibarıyla bu genelge yürürlüğe girecek ve salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açılacak. 

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