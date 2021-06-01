Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar