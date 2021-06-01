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Sinemalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı?