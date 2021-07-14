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Turistik bir şehir olan Sinop’un sivrisineklerden etkilenmemesi için yapılan çalışmaları anlatan Veteriner İşleri Müdürü Volkan Tuncay, “Biz nisan-mayıs aylarında Müdürlüğümüzde bulunan makinelerimizle ve eğitimli personelle öncelikle larvasit mücadelesi veriyoruz. Daha sonra temmuz-ağustos aylarında uçkur mücadelesi veriyoruz. Uçkur dediğimizde uçan sivrisinekler akla gelir. Tabii ki yaz döneminde burası biraz daha turistik bir bölge olduğu için yoğunluklu ilaçlama faaliyetlerine devam ediyoruz. En önemli şeyse Nisan – Mayıs aylarında yaptığımız larvasit mücadelesi. Sinopumuz çeltik tarlalarına daha yakın olduğu için biraz daha sivrisinek yönünden yoğunluk olabiliyor. Ama profesyonel bir ilaçlama yaparak bunun önüne geçmiş oluyoruz” dedi.