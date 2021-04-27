'Alkol yasağı'na CHP'den tepki

27 Nisan 2021 Salı, 14:02

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "tam kapanma" kararının alınmasının ardından 17 Mayıs'a kadar alkol satışının yasaklanmasını eleştirdi. Ağbaba, getirilen alkol satış yasağı için sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"17 Mayıs'a kadar ülke genelinde alkol satışı yasaklanıyor. Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs 150 bin tekel bayisine uğruyor. Bu yasağın pandemiyle alakası yok, tamamen ideolojiktir. AKP’nin pandemiyle değil insanların yaşam tarzına müdahalesinin son halkasıdır."