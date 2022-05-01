Siyasilerden 1 Mayıs mesajları: 'Bu düzen değişecek...'

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 09:13
<p>İşçi sınıfının tek uluslararası bayramı, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.</p>

İşçi sınıfının tek uluslararası bayramı, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.

<p>Birçok siyasi isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Aralarına belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanların da dahil olduğu birçok kişi, emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.</p> <p><strong>İşte siyasilerin 1 Mayıs mesajlarından bazıları...</strong></p>

Birçok siyasi isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Aralarına belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanların da dahil olduğu birçok kişi, emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor.

İşte siyasilerin 1 Mayıs mesajlarından bazıları...

<p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.</p>

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç.

<p>CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.</p>

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.

<p>CHP 24-25-26. Dönem İzmir Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay.</p>

CHP 24-25-26. Dönem İzmir Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay.

<p>CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekil Gökan Zeybek.</p>

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekil Gökan Zeybek.

<p>24-25-26-27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal.</p>

24-25-26-27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal.

<p>Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu.</p>

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu.

<p>Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.</p>

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

<p>Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Parti) Kurucu Başkanı Ayhan Bilgen.</p>

Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Parti) Kurucu Başkanı Ayhan Bilgen.

<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.</p>

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

<p>CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır.</p>

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır.

<p>CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke.</p>

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke.

<p>CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi.</p>

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi.

<p>Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.</p>

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.

<p>Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı, 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli.</p>

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı, 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli.

<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.</p>

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

<p>Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.</p>

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı.

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