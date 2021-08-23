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'BÜTÜN PARTİLERİN HEDEF KİTLESİ BUNLAR OLMALIDIR'

Sencar, ''Araştırmalarda en önemli bilgi kararsız, cevap vermeyen ve oy vermeyeceğim diyenlerdir. Bütün partilerin hedef kitlesi bunlar olmalıdır. Şu anda parti tercihi yapanların parti değiştirme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle politikacılara bu kitleyi olduğu gibi göstermek gerekir'' dedi.