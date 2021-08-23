MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, 'Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi' başlıklı araştırmanın sonucunu paylaştı.
Ankete göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30'unu AKP'li seçmenler oluşturdu. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de ise bu oran yüzde 5,4 olarak belirtildi.
'BÜTÜN PARTİLERİN HEDEF KİTLESİ BUNLAR OLMALIDIR'
Sencar, ''Araştırmalarda en önemli bilgi kararsız, cevap vermeyen ve oy vermeyeceğim diyenlerdir. Bütün partilerin hedef kitlesi bunlar olmalıdır. Şu anda parti tercihi yapanların parti değiştirme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle politikacılara bu kitleyi olduğu gibi göstermek gerekir'' dedi.
'RAKAMLARA GÜVENİLMEZ'
''Araştırmacıların bu kitleyi değişik yöntemlerle dağıtması ve görünmez hale getirmesi çok yanlıştır'' diyen Sencar, ''Kararsızları dağıtanların 1. Ham veriyi tam olarak hiç dağıtmadan öncelikle okuyucuya sunması, 2. Nasıl dağıttığını açıkça anlatmalıdır. Aksi taktirde rakamlara güvenilmez'' ifadelerini kullandı.
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