AKP'ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarındaki erime dikkat çekti.
7 Haziran seçimleri öncesinde AKP'yi yüzde 46 gösterip seçim sonrasında özür dileyen ORC Araştırma Şirketi, "Bu pazar genel seçim olsa" başlıklı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, baraj altında kaldı.
GELECEK VE DEVA PARTİSİ YÜKSELİŞTE
Bu pazar seçim olsa HDP yüzde yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.
İNCE VE SARIGÜL DETAYI
Öte yandan ORC'nin anket sonuçlarında, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de yer aldı.
Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı şöyle:
AKP: yüzde 32,1
CHP: yüzde 25,3
İYİ Parti: yüzde 12,7
MHP: yüzde 9,7
HDP: yüzde 7,9
DEVA Partisi: yüzde 4,5
Gelecek Partisi: yüzde 2,5
Memleket Partisi: yüzde 1,6
Saadet Partisi: yüzde 1,2
Türkiye Değişim Partisi: yüzde 0,8
Diğer: yüzde 1,7
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