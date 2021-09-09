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1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, baraj altında kaldı.

GELECEK VE DEVA PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Bu pazar seçim olsa HDP yüzde yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.