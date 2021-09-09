Fatih Portakal'dan, Erdoğan'a sert eleştiri

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:24

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, ''İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" ifadesini kullandı.

Portakal, Erdoğan'ın paylaştığı görselde yazan "Türkiye, hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında" sözlerini eleştirdi.

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

''Bimahsuru yoksa sizin yönetiminize hiç güvenmiyorum''